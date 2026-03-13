НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Казахстане снесут 37 вокзалов: названы причины
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53668
В Казахстане снесут 37 вокзалов: названы причины
Отправлено: 13.03.26 - 12:13
В Казахстане 37 железнодорожных вокзалов признали непригодными для ремонта – их полностью снесут. Однако в КТЖ не раскрыли полный список вокзалов, которые планируется снести. Известно лишь, что в Рудном под демонтаж попал вокзал станции Железорудная — его уже полностью разобрали.
Д
Дантист
Re: В Казахстане снесут 37 вокзалов: названы причины
Отправлено: 13.03.26 - 12:13
#1
Ну не верю я, что 37 вокзалов разных годов постройки, а тем более постройки советских времён, где бетон ещё был бетоном, разом пришли в негодность. Меня терзают смутные подозрения...
v
vofkakst
В Казахстане снесут 37 вокзалов: названы причины
Отправлено: 13.03.26 - 12:32
#2
Цитата:
Дантист:

Точно так же, как в городе внезапно появилась острейшая необходимость замены столбов (на криво установленные железячки), фонарей (на очень слабо помогающие видеть в темноте китайские фонарики), брусчатки (которая бы еще не один год прослужила), остановок (на стеклянные, в которых от солнца не спрятаться), автобусов (в которые более 20-25 человек с комфортом не проедут) и так далее...
Михаил
Михаил
Re: В Казахстане снесут 37 вокзалов: названы причины
Отправлено: 13.03.26 - 12:35
#3
Распил очередной- называйте вещи своими именами.. Узаконенный
