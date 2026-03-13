Re: Безбедная жизнь на пенсии: сколько нужно накопить, чтобы...

Отправлено: - 12:33

Залез специально в свою выписку НПФ доходность взносов за период с 31.01. 25 по 01.02.25- 9,74%, ИНФЛЯЦИЯ 12,19%, ДОХОДНОСТЬ С 01.01.26 ДО 31.01.26- 0,87%, ИНФЛЯЦИЯ- 1% Это за прошлый год мои сбережения минимально уменьшились за счет инфляции на 2.45%, а в этом году уже минимально 2,56%. И кто кого тогда кормит? Тот кто работают или якобы государство, "дающее" пенсию ? Скорее всего "Доящее"((((