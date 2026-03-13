НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Безбедная жизнь на пенсии: сколько нужно накопить, чтобы получать 300 тысяч тенге в месяц из ЕНПФ
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53668
Безбедная жизнь на пенсии: сколько нужно накопить, чтобы получать 300 тысяч тенге в месяц из ЕНПФ
Отправлено: 13.03.26 - 10:52
В начале 2040-х годов на пенсию начнут выходить казахстанцы, у которых нет стажа до 1 января 1998 года. Эти граждане не будут получать солидарную пенсию, а значит, размер их пенсии будет напрямую зависеть от размера накоплений, напомнили в Едином накопительном пенсионном фонде.
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
522
Re: Безбедная жизнь на пенсии: сколько нужно накопить, чтобы...
Отправлено: 13.03.26 - 10:52
#1
ЕЩЕ БЫ НПФ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ДОХОД ПЕНСИОННЫХ НЕ ПОКАЗЫВАЛ, А ПОБОЛЕЕ РЕАЛЬНОЙ ИНФЛЯЦИИ- ТОГДА БЫ Я БЫЛ РАД ЗА НАШУ ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ. А не за жену директора НПФ, которая хвасталась 7-мым подаренным ей автомобилем
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1936
Безбедная жизнь на пенсии: сколько нужно накопить, чтобы получать 300 тысяч тенге в месяц из ЕНПФ
Отправлено: 13.03.26 - 11:15
#2
ЕНПФ купил акции Азербайджанского Банка на 70 лямов баксов. Через месяц этот азербанк обанкротился. Кто-то в этом увидел коррупционную составляющую или был наказан? Нет. Ну супер чё. Наши денюшки тю-тю.
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
522
Re: Безбедная жизнь на пенсии: сколько нужно накопить, чтобы...
Отправлено: 13.03.26 - 12:33
#3
Залез специально в свою выписку НПФ доходность взносов за период с 31.01. 25 по 01.02.25- 9,74%, ИНФЛЯЦИЯ 12,19%, ДОХОДНОСТЬ С 01.01.26 ДО 31.01.26- 0,87%, ИНФЛЯЦИЯ- 1% Это за прошлый год мои сбережения минимально уменьшились за счет инфляции на 2.45%, а в этом году уже минимально 2,56%. И кто кого тогда кормит? Тот кто работают или якобы государство, "дающее" пенсию ? Скорее всего "Доящее"((((
