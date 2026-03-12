Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
“Я категорически против реформ ради реформ“ - Токаев
"Я категорически против реформ ради реформ" - Токаев
Я робот
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53668
“Я категорически против реформ ради реформ“ - Токаев
Отправлено: 12.03.26 - 21:09
Глава государства напомнил, что, несмотря на очевидные перемены в геополитике в результате событий переломного характера в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, наше государство будет неуклонно следовать курсу развития всестороннего сотрудничества со всеми заинтересованными странами, близлежащими и дальними.
Отправлено: 12.03.26 - 21:09
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 8063
Re: “Я категорически против реформ ради реформ“ - Токаев
Отправлено: 12.03.26 - 21:09
Я одно не пойму, чем отличается наш президент которого нельзя ругать, от американского, который не мог внятно ответить, откуда взялись пятна у Моники на платье. Почему депутаты не могут запретить на законном уровне хвалебные оды в адрес президента, по ТВ подлизалов хватает, я очень давно по этой причине тарелку отау выбросил,
Отправлено: 12.03.26 - 21:19
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2227
Re: “Я категорически против реформ ради реформ“ - Токаев
Отправлено: 12.03.26 - 21:19
Прочитал заголовок и подумал - "а ради чего все это тогда?"
И да, полностью согласен с Сайлау.
И да, полностью согласен с Сайлау.
Отправлено: 13.03.26 - 10:07
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1567
Re: “Я категорически против реформ ради реформ“ - Токаев
Отправлено: 13.03.26 - 10:07
Он призывает делать то, что лучше всего умеет, но одной дипломатии сейчас мало. В мире сегодня кто сильней тот и прав.
Re: “Я категорически против реформ ради реформ“ - Токаев
Отправлено: 13.03.26 - 10:18
"современных условиях роль внешней политики, дипломатии серьезно возросла"
очень смешно)
очень смешно)
Re: “Я категорически против реформ ради реформ“ - Токаев
Отправлено: 13.03.26 - 10:21
"основными факторами успешного развития Казахстана должны стать единство и стабильность"
и именно поэтому лоббируется скорейшая повсеместная отмена языка)
для единения и стабильности, для чего ж еще
и именно поэтому лоббируется скорейшая повсеместная отмена языка)
для единения и стабильности, для чего ж еще
Отправлено: 13.03.26 - 10:34
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 47034
Re: “Я категорически против реформ ради реформ“ - Токаев
Отправлено: 13.03.26 - 10:34
Цитата:
Я в пабликах делаю то же самое, но что то народишку там не нравится.
Когда говорю Америка и Исраэль наши братья и вместе с суннитами правильно делают что бомбят Иран, недовольны почему то, проклинают Америку и Исраэль и говорят не пиши под ними Аллаху Акбар..
Когда говоришь что Иран подразумеваем Россия и потому Иран наш брат, так как бомбит Украину, тоже недовольны, потому что Россия, но как ее отделить, это же братские народы, как можно любить Иран без России?
Мамдани помолился там что то сегодня или вчера, мусульмане многие начали восхищаться, ну я говорю им что Америка наша братская страна, пытаясь быть дипломатичным и мы любим ее
Опять недовольны..
Я дипломатично люблю всех, но что то не выходит с народишком то..
намерен политико-дипломатическими средствами делать всё возможное для защиты безопасности государства.
Я в пабликах делаю то же самое, но что то народишку там не нравится.
Когда говорю Америка и Исраэль наши братья и вместе с суннитами правильно делают что бомбят Иран, недовольны почему то, проклинают Америку и Исраэль и говорят не пиши под ними Аллаху Акбар..
Когда говоришь что Иран подразумеваем Россия и потому Иран наш брат, так как бомбит Украину, тоже недовольны, потому что Россия, но как ее отделить, это же братские народы, как можно любить Иран без России?
Мамдани помолился там что то сегодня или вчера, мусульмане многие начали восхищаться, ну я говорю им что Америка наша братская страна, пытаясь быть дипломатичным и мы любим ее
Опять недовольны..
Я дипломатично люблю всех, но что то не выходит с народишком то..
Отправлено: 13.03.26 - 10:44
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 47034
“Я категорически против реформ ради реформ“ - Токаев
Отправлено: 13.03.26 - 10:44
Особенно про Соглашение Авраама и премии Трампа, которое мы так сказать одобрили, я дипломатично называю их друзьями и соседями, которых Бог нам послал, но мне противники ихние постоянно тычут приемом российской пропаганды- А где ты был, когда Израиль уничтожал Палестину..
Ну или Домбил Бомбас туда же.
Тоже что то не нравится..
Ну или Домбил Бомбас туда же.
Тоже что то не нравится..
Ну или Домбил Бомбас туда же.
Тоже что то не нравится..
Отправлено: 13.03.26 - 10:49
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29753
“Я категорически против реформ ради реформ“ - Токаев
Отправлено: 13.03.26 - 10:49
Цитата:
Многовекторный любитель на всех стульях разом посидеть
111:
Я дипломатично люблю всех
Я дипломатично люблю всех
Многовекторный любитель на всех стульях разом посидеть
