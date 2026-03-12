Re: «Это президентский гараж Нурсултана Абишевича» -...

Отправлено: - 21:24

Как-то выезжал я из стоянки супермаркета, а рядом иномарка назад сдавала,так и въехал задом на мою правую дверь, малость поцарапала. Машина моя не новая,да и ущерб незначительный, виновник аварии старый дед,не стало мне с ним тягаться, отпустил восвояси. Соседка моя сидевшая сзади была в шоке, все возмущалась что я у деда хотя бы полтинник не потребовал, до сих пор мне выговаривает