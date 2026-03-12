Отправлено: - 10:34

намерен политико-дипломатическими средствами делать всё возможное для защиты безопасности государства.

Цитата:Я в пабликах делаю то же самое, но что то народишку там не нравится.Когда говорю Америка и Исраэль наши братья и вместе с суннитами правильно делают что бомбят Иран, недовольны почему то, проклинают Америку и Исраэль и говорят не пиши под ними Аллаху Акбар..Когда говоришь что Иран подразумеваем Россия и потому Иран наш брат, так как бомбит Украину, тоже недовольны, потому что Россия, но как ее отделить, это же братские народы, как можно любить Иран без России?Мамдани помолился там что то сегодня или вчера, мусульмане многие начали восхищаться, ну я говорю им что Америка наша братская страна, пытаясь быть дипломатичным и мы любим ееОпять недовольны..Я дипломатично люблю всех, но что то не выходит с народишком то..