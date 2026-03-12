«Школа, дети, нужно было сдать...» - Очередной скандал вокруг ремонта государственных объектов - рабочие остались без зарплаты
Отправлено: 12.03.26 - 13:29
Летом прошлого года они выполняли отделочные и ремонтные работы в школе-гимназии № 10 и СШ № 1 в Рудном, а также в Доме культуры в с. Заречное. Пятеро рабочих рассказали «НГ», что они до сих пор не получили оплату за свой труд. Общая сумма долга - более 5 млн тенге. Читать новость
Мы согласились так работать, без договора, потому что школа, дети, нужно было сдать объект.
Ха-ха-ха!! Более смешного обоснования я не слышал. Кому нужно тот пусть и шевелится. Без договора!? Ок, но сначала отдаёшь все деньги полностью, а потом идёшь "на" и "в", и не сношаешь мозги. Как закончим так закончим, ничего с теми детьми не случится.
Почему без договора работали?В договоре должно быть указано всё.. объём , сроки сумма.. Вас силой понудили? Цитата:
- Лариса Серебрян говорила, что налоги платить дорого и что она с нами так рассчитается. Я согласилась, потому что она дала мне аванс 300 000 тенге и были доверительные отношения, - добавляет Елена САГАДЕЕВА (отделочные работы в ДК в Заречном и школе № 10 в Рудном).
Странные люди, зачем работать без договора? Если бы реально горели сроки, подрядчик по любому заключил бы договор. Что за натура у людей сначала сами работают на доверии а потом бегают жалуются..Цитата:
В октябре рабочие обратились к юристу Алине АИТОВОЙ. В школе-гимназии № 10 Рудного ей ответили: между школой и отдельными физическими лицами (рабочими) договоры не заключались. Документы, удостоверяющие личность рабочих, при выполнении работ администрация школы не проверяла. Все работы выполнялись в рамках договора с подрядной организацией ИП «Баркал Дезал».
Департамент Комитета государственной инспекции труда по Костанайской области сообщил, что для проведения ими проверки необходимо было установить местонахождение руководителя ИП Златы Серебрян, которая не явилась по адресу регистрации ИП. Запрос в полицию по установлению ее местонахождения также не дал результатов. В связи с этим проведение внеплановой проверки оказалось невозможным и административная процедура была прекращена.
проведение внеплановой проверки оказалось невозможным и административная процедура была прекращена. У меня маленькая поправочка,откуда банкиры берут номера телефонов племянников и двоюродных, как только просрочил платеж начинают выносить мозги всей родне,откуда?
Сейчас посетителей на этом форуме: 108, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 108
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать