Бюджеты сельских округов в Казахстане получат дополнительные источники доходов
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53665
Бюджеты сельских округов в Казахстане получат дополнительные источники доходов
Отправлено: 12.03.26 - 21:30
С 2026 года бюджеты сельских округов в Казахстане получат дополнительные источники доходов, сказал Касым-Жомарт Токаев на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней. Среди них – налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8063
Re: Бюджеты сельских округов в Казахстане получат дополнительные...
Отправлено: 12.03.26 - 21:30
#1
Никак не пойму,зачем маленькому аулу нужен аким,например у нас население в одном микрорайоне больше чем в каком-то сельском округе и весь город благополучно живут с одним Акимом. Пусть районное руководство ездит по графику в каждое селение и так работают чем размножать штат
