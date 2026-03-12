НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Я категорически против реформ ради реформ" - Токаев
 
 
“Я категорически против реформ ради реформ“ - Токаев
Отправлено: 12.03.26 - 21:09
Глава государства напомнил, что, несмотря на очевидные перемены в геополитике в результате событий переломного характера в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, наше государство будет неуклонно следовать курсу развития всестороннего сотрудничества со всеми заинтересованными странами, близлежащими и дальними.
сайлау курманов
Re: "Я категорически против реформ ради реформ" - Токаев
Отправлено: 12.03.26 - 21:09
#1
Я одно не пойму, чем отличается наш президент которого нельзя ругать, от американского, который не мог внятно ответить, откуда взялись пятна у Моники на платье. Почему депутаты не могут запретить на законном уровне хвалебные оды в адрес президента, по ТВ подлизалов хватает, я очень давно по этой причине тарелку отау выбросил,
Re: "Я категорически против реформ ради реформ" - Токаев
Отправлено: 12.03.26 - 21:19
#2
Прочитал заголовок и подумал - "а ради чего все это тогда?"

И да, полностью согласен с Сайлау.
