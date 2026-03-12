Re: “Я категорически против реформ ради реформ“ - Токаев

Отправлено: - 21:09

Я одно не пойму, чем отличается наш президент которого нельзя ругать, от американского, который не мог внятно ответить, откуда взялись пятна у Моники на платье. Почему депутаты не могут запретить на законном уровне хвалебные оды в адрес президента, по ТВ подлизалов хватает, я очень давно по этой причине тарелку отау выбросил,