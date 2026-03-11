НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские авто казахстанской сборки лучше российских
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53665
Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские авто казахстанской сборки лучше российских
Отправлено: 11.03.26 - 10:27
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что в Казахстане есть большой выбор автомобилей, и машины китайской сборки часто лучше российских по цене и функционалу.
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2523
Re: Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские...
Отправлено: 11.03.26 - 10:27
#1
Цитата:
В Казахстане планируют повысить утилизационный сбор для автомобилей из России. Его планируют прировнять к платежу, который установили в РФ с 1 декабря 2025 года.

Источник:
Верное решение! Зеркальный ответ! Сейчас послушаем визг коллаборантов!
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
519
Re: Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские...
Отправлено: 11.03.26 - 12:03
#2
Хороший знакомый взял Джетура Костанайской сборки. За год гараyтийного обслуживания поменяны: рулевая рейка, наконечники рулевых тяг, зеркала бокового вида ( облез хром), менялась прошивка на двигателе- горел постоянно Check.. И это хорошее качество?
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1887
Re: Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские...
Отправлено: 11.03.26 - 12:14
#3
Цитата:
Михаил:
И это хорошее качество?

Сhery это же /
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8596
Re: Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские...
Отправлено: 11.03.26 - 12:30
#4
Цитата:
Михаил:
качество

Я бы тут так сказал, главное как они прогрессируют. Китайские авто 20 лет назад и сейчас по качеству огромная разница, Лада 20 лет назад и сейчас одинаково не очень хороши по качеству! Т.е. китайцы развиваются, а российский автопром топчется на месте и сборка не особо влияет на качество, был КИА сборки Азия авто,ни одного плохого слова сказать не могу! Тем более перечисленные детали заменённые по гарантии это детали которые производят в Китае.
Кстати с интересом посмотрел гибрид BYD в Тарлане, жил бы в частном доме призадумался бы, к нему идёт зарядная станция мощная и можно просто от розетки заряжать, общий заявленный расход чуть больше 3 литров на 100 км.
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2129
Re: Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские...
Отправлено: 11.03.26 - 13:01
#5
У этих китайских авто, ну тех что лучше российских, есть "лучший" аналог "нивы" сопоставимый по цене? Только аналог, а не эта напичканная всякой дрянью х..та. Тот самый аналог, который чинится в чистом поле найденными в этом же поле г...ом и палками возможным минимумом инструментов. Есть?
И да, представляете!!? Всё ещё существуют люди, которым "функционал, интерьер" и прочая блевотная ересь, задача которой состоит только лишь в предоставлении возможности владельцам вы....ся друг перед другом, никуда не упали.
Да в конце концов делают те "лучшие" китайцы автомобили с механическими коробками? Я, например, "автоматы", "роботов" и другие извращения на дух не переношу. А россияне делают, и у них есть свой покупатель и ценитель.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8596
Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские авто казахстанской сборки лучше российских
Отправлено: 11.03.26 - 15:42
#6
Цитата:
Карачун:
найденными в этом же поле г...ом и палками возможным минимумом инструментов. Есть?

У нас был ГАЗ 69, он ещё проще чем Нива, ещё легче ремонтируется, только это автомобиль послевоенного времени! Я не спорю Нива хороша на бездорожье, но уже в поле её особо не починишь! И нет такой задачи в 21 веке, как чинить машину своими силами под кустиками ломом и кувалдой! А цена у той Нивы тоже заоблачная, стоит ли она этих денег? Я сомневаюсь! У родственника блок управления отопителем на Ниве в Житикаре сломался, так он сюда его делать приезжал и чем больше электроники тем чаще машина ломается! А у китайцев такое ощущение, что она вся из электроники состоит! В том же самом прадике её гораздо меньше чем в каком нибудь Чери Тигго 4

[Исправлено: saba, 11.03.2026 - 16:44]
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2129
Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские авто казахстанской сборки лучше российских
Отправлено: 11.03.26 - 17:42
#7
Цитата:
saba: И нет такой задачи в 21 веке, как чинить машину своими силами под кустиками ломом и кувалдой!
Что значит нет такой задачи? У кого нет? У автора оригинальной цитаты? Или у офисного планктона? А у меня есть. Я не хочу тащить корыто в так называемый автосервис, стоять там в очереди, и получить в итоге какой-нибудь не затянутый болт потому что его видите ли "неудобно закручивать", или перетянутые крепежи. Чтобы было понятнее, я даже на шиномонтаж на смену колес приезжаю со своим динамометрическим ключем, потому что меня не устраивает как они гайки крутят. Или, например, эпопея с машиной. Когда я через третьи руки нашел энтузиаста, любителя покопаться в электронных блоках автомобилей, сказал ему что нужно сделать...чтобы автомобиль просто стал запускаться. Говоря иначе от него мне были нужны только его оборудование и навыки работы с ним. Или вот ещё, автомобиль после дтп (китайский автопром, прямо как в статье), что-то там с проводами что идут на коробку. Ну купил владелец другую "косу" за овермного денег, воткнули и "он" там плавал, не работает. Вызвали типа специалиста с компуктером, так тот тоже пару раз приезжал озадаченно почесывая репу "че ж оно не работает!?". В итоге починил но это и нервы и деньги и время. Нахрен это электронное га.но не нужно вместе со всем его "функционалом". Оно хорошо когда в стране всё хорошо. А когда у тебя в городе всего один хоть сколько-нибудь толковый автоэлектрик, да и тот работает два через два, не, не нужно такое "счастье", лучше уж нива.
Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
97
Re: Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские...
Отправлено: 12.03.26 - 16:36
#8
Цитата:
У этих китайских авто, ну тех что лучше российских, есть "лучший" аналог "нивы" сопоставимый по цене?

Источник:

И в чём министр не прав?
У нас есть любители разных марок и стран производителей, но общая масса населения считает Китайские авто казахстанской сборки лучше российских.
Вам желаю чтобы утильсбор не стал разрывом ваших ценностей. Ценители обычно за ценой не стоят.
Ну а для справедливости Казахстан отзеркаливает ситуацию в России, где утильсборы для казахстанских автомобилей выросли в разы, с прогрессивной шкалой до 2029-2030 годов.
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2129
Re: Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские...
Отправлено: 12.03.26 - 17:45
#9
Цитата:
Житель КСК: И в чём министр не прав?
Только в формулировке, не более того. "Я лично считаю..." и дальше может "считать" всё что угодно.
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2129
Re: Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские...
Отправлено: 12.03.26 - 20:34
#10
Цитата:
Житель КСК: Ну а для справедливости Казахстан отзеркаливает ситуацию в России, где утильсборы для казахстанских автомобилей выросли в разы, с прогрессивной шкалой до 2029-2030 годов.
А вот это было бы любопытно в цифири посмотреть. Сколько эти 3.7% заявленные составляют в штуках. И насколько эти "штуки" критичны или вообще заметны для производителя. А также сколько штук автомобилей произведенных в рк продавалось в рф до увеличения утильсбора (или планировалось продавать), и насколько эти "штуки" заметны для нас.
Просто если там какие-нибудь копейки никчемные, то че за дурнями-то повторять!? Тоже вставать на четвереньки и лаять в ответ...не знаю, по мне такое себе.
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1368
Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские авто казахстанской сборки лучше российских
Отправлено: 12.03.26 - 20:58
#11
Цитата:
Карачун:
сколько штук автомобилей произведенных в рк продавалось в рф до увеличения утильсбора

Примерно нисколько. Поднят отличный вопрос, а зачем все эти телодвижения, при аналогичных продажах российских авто в РК в примерном количестве - нисколько. Думаю, в здравом уме никто российский автопром по цене премиума в Казахстане не купит. Ну, разве с дисконтом в 30%. Да и нет российского автопрома. Китайский под патриотичными шильдами Moskvich и, вскоре - Volga. Да-да, именно так патриотично, латиницей.
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1368
Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские авто казахстанской сборки лучше российских
Отправлено: 12.03.26 - 21:02
#12
Цитата:
Карачун:
лучше уж нива

49 лет на конвейере нива. Вам не стыдно быть против инноваций, развития автопрома?
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1368
Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские авто казахстанской сборки лучше российских
Отправлено: 12.03.26 - 21:04
#13
Цитата:
saba:
Нива хороша на бездорожье, но уже в поле её особо не починишь! И нет такой задачи в 21 веке, как чинить машину своими силами под кустиками ломом и кувалдой! А цена у той Нивы тоже заоблачная, стоит ли она этих денег? Я сомневаюсь!

Золотые слова :-)
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2129
Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские авто казахстанской сборки лучше российских
Отправлено: 12.03.26 - 21:47
#14
Цитата:
Мишаня:
Вам не стыдно быть против инноваций, развития автопрома?

Во-первых нет, не стыдно. Это вообще прием не рабочий в данном случае. Стойкий иммунитет к чужому мнению, "без меня, вы меня можете даже бить" и всё такое. Во-вторых, я не против развития автопрома, лишь утверждаю что мне лично он такой развитый никуда не упал, а я между тем тоже гражданин этой страны вот и всё, и хотелось бы чтобы мои интересы, которые не являются ни противозаконными, ни требующими затрат от моих сограждан не ущемлялись.
