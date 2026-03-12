НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53662
Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 12:29
Почему именно этот момент подействовал на наше старшее поколение, если и раньше было так же, непонятно. Как непонятно и то, почему в ролике, по всей видимости снятом на деньги из госбюджета, агитируют поставить галочку именно в окошко «Да». Хотя, по идее, противники проекта - такие же налогоплательщики, как и его сторонники.
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2494
Re: Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 12:29
#1
Всё-равно голоса "посчитают" так, как посчитают нужным.
Уж извините за тавтологию...
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2225
Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 12:42
#2
Цитата:
Skeptic:
Уж извините

Можно подумать, что будет иначе))
Но я собираюсь посетить избирательный участок. Чтобы за меня не посчитали неправильно;

[Исправлено: vofkakst, 12.03.2026 - 12:43]
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2127
Re: Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 12:47
#3
Цитата:
действо происходит в одном из овощных бутиков Костаная.

Как это у нас любят обозначать, оччень символично.
Цитата:
Почему именно этот момент подействовал на наше старшее поколение, непонятно

Да что ж тут непонятного!? У вашего старшего поколения критического мышления отродясь не бывало, это раз. Второе, ну, как бы это очень примитивная концепция, над ней ни думать не нужно, ни как-то осмыслять. Одним словом это не квантовая теория.
В самом деле, ну прочитайте вы эти законы Паркинсона :-) и просто перенесите смысл из плоскости сравнения обсуждения целой комиссией бюджета и проекта электростанции с обсуждением бюджета и проекта сарая для хранения велосипедов, в бытовую плоскость. Это же просто единственный пункт который вашему старшему поколению вообще понятен. Всё остальное дряхлеющему мозгу уже не доступно.
Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
246
Re: Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 13:03
#4
Написал , как думают многие казахстанцы, хорошая статья, поучительная! И где , он не прав?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
47031
Re: Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 13:10
#5
Цитата:
В комментариях под этой новостью на канале «НГ» в Telegram один из подписчиков пытался призвать читателей к тому же, за что уже пострадал г-н Ержанов. После нескольких удалений его постов получил предупреждение: «Отправим в бан!» Подействовало.

Намек редакции понял, Я ЗА КОНСТИТУЦИЮ!
- Мен Конституция үшінмін!!
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
47031
Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 13:15
#6
Цитата:
111:

Цитата:
Я ЗА КОНСТИТУЦИЮ! - Мен Конституция үшінмін!!

Забыл добавить - В НЕЗАВИСИМОМ Жана Казахстане!
Амин, солай болсын!
Да будет так!

[Исправлено: 111, 12.03.2026 - 14:16]
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
47031
Re: Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 13:19
#7
Цитата:
а что если настоящей причиной чрезвычайной расторопности прокуратуры и скорости суда стала даже не публикация результатов «Вопроса недели», а реакция читателей «НГ» на четвертый вариант ответа? Тот самый, где сгруппировались противники проекта Конституции

И да, надо чем то чуть пожертвовать, чтобы доказать лояльность к Власти, всех противников Конституции, а я не голосовал там против и вообще не голосовал, так что за меня не бойтесь, всех противников для наглядности надо отправить в БАН на месяц!
Чтоб другим неповадно было!
Этим вы докажете властям, что виноваты те провокаторы.
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2523
Re: Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 13:25
#8
Явно этот вариант Конституции у кого то стоит поперёк горла! В общем если причитать по внимательней то понятно кому не по душе... Токаев ведь очень умный человек!
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2523
Re: Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 13:27
#9
Цитата:
А судиться мы будем. Потому что штраф за рубрику считаем не основанным

Источник:

А я считаю что правильно назначили! Правда маловато..
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8596
Re: Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 14:03
#10
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
что правильно назначили!

Скажите пожалуйста какая у Вас профессия? Случайно не судья? Наверное нет, иначе г-н Гафуров уже в тюрьме сидел бы!
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
47031
Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 15:12
#11
Я поддерживаю Конституцию!
Везде!

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
47031
Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 17:58
#12
Скажу больше, я всецело начал поддерживать власть!

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
47031
Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 17:59
#13
И народ мне отвечает любовью и пониманием!

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29752
Тимур ГАФУРОВ: Автора! Автора!
Отправлено: 12.03.26 - 18:23
#14
Цитата:
111:
я всецело начал поддерживать власть!

Мне понравился чей-то комментарий про тебя: "Глубоко занырнул" :lol:
