Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане
Отправлено: 11.03.26 - 21:49
Не все заведения, использующие такие баллоны, проверяют сотрудники МЧС. Специальная рабочая группа, созданная после взрыва в кафе Щучинска, рассматривает возможность отказаться от использования газовых баллонов в заведениях общественного питания. Читать новость
Надо знать,самое уязвимое место в применении газовых баллонов это редактор,они конструктивно не совершенны и только знающий человек может правильно установить сей прибор. А лучше чтобы этот баллон стоял на улице и ни в коем случае не внутри помещения, на многоэтажке тем более
Интересная логика!!!??? Нет чтобы организовать нормальный контроль и ужесточить наказание за липовые поверки-проверки, использование заранее неисправных баллонов и прилегающего оборудования ответственных за данное дело лиц и организации. Так нет же, давайте откажемся от баллонов общепите, пусть в других местах взрываются, так что ли?
Жизнь человека дороже чем доходы барыги который не удосужился установить газоанализатор. Взрыв произошёл из за того что горелку залило кипящей водой, после того образовалась газовоздушная смесь. Когда смесь газа с кислородом образует концентрацию 5 к 1, происходит взрыв равный 5 кг динамита. Если бы у него были бы газ плиты к примеру немецкие.. которые в случае когда горелка тухнет, автоматический отключает подачу газа, и газовые баллоны были бы размещены отдельно от здания такой трагедии не случилось бы. Всё это от людской жадности! Сейчас как говориться, близок локоток да не укусишь...
maxsaf: А значит отказ от баллонов ничем не поможет в таких случаях.
В смысле? На дворе 21 век! Давно за рубежом выпускают газ плиты с термодачиком.. Ввести запрет на использование СНГовских газ плит в общепите.. Это относиться и к пользователям природного газа. Вы согласны обедать, ужинать.. в таких кафешках где есть угроза взрыва?
Весь Качар, а там одни многоэтажки по микрорайонам, пользуется газовыми советскими баллонами и ничего. Им газ по трубам нафиг не нужен. Хотя когда то говорят был, потому что по дворам торчат какие то газовые трубы
