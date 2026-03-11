НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53662
Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане
Отправлено: 11.03.26 - 21:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не все заведения, использующие такие баллоны, проверяют сотрудники МЧС. Специальная рабочая группа, созданная после взрыва в кафе Щучинска, рассматривает возможность отказаться от использования газовых баллонов в заведениях общественного питания.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8058
Re: Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в...
Отправлено: 11.03.26 - 21:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо знать,самое уязвимое место в применении газовых баллонов это редактор,они конструктивно не совершенны и только знающий человек может правильно установить сей прибор. А лучше чтобы этот баллон стоял на улице и ни в коем случае не внутри помещения, на многоэтажке тем более
Профайл Посетить вебсайт
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4975
Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане
Отправлено: 11.03.26 - 22:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане

Интересная логика!!!??? Нет чтобы организовать нормальный контроль и ужесточить наказание за липовые поверки-проверки, использование заранее неисправных баллонов и прилегающего оборудования ответственных за данное дело лиц и организации. Так нет же, давайте откажемся от баллонов общепите, пусть в других местах взрываются, так что ли? :-x

[Исправлено: Эл-починно, 11.03.2026 - 23:13]
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2523
Re: Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в...
Отправлено: 11.03.26 - 22:59
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
электричество обходится недешёво,

Источник:


Жизнь человека дороже чем доходы барыги который не удосужился установить газоанализатор. Взрыв произошёл из за того что горелку залило кипящей водой, после того образовалась газовоздушная смесь. Когда смесь газа с кислородом образует концентрацию 5 к 1, происходит взрыв равный 5 кг динамита. Если бы у него были бы газ плиты к примеру немецкие.. которые в случае когда горелка тухнет, автоматический отключает подачу газа, и газовые баллоны были бы размещены отдельно от здания такой трагедии не случилось бы. Всё это от людской жадности! Сейчас как говориться, близок локоток да не укусишь...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29752
Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане
Отправлено: 11.03.26 - 23:03
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Взрыв произошёл из за того что горелку залило кипящей водой

А значит отказ от баллонов ничем не поможет в таких случаях.

[Исправлено: maxsaf, 12.03.2026 - 00:06]
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2523
Re: Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в...
Отправлено: 11.03.26 - 23:20
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А значит отказ от баллонов ничем не поможет в таких случаях.

В смысле? На дворе 21 век! Давно за рубежом выпускают газ плиты с термодачиком.. Ввести запрет на использование СНГовских газ плит в общепите.. Это относиться и к пользователям природного газа. Вы согласны обедать, ужинать.. в таких кафешках где есть угроза взрыва?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29752
Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане
Отправлено: 12.03.26 - 01:21
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В смысле?


Зачем задавать вопрос и тут же давать правильный ответ? :lol:

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ввести запрет на использование СНГовских газ плит в общепите..
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2225
Re: Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в...
Отправлено: 12.03.26 - 09:36
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы бьем себя в грудь кулаком, пытаемся попасть в топ 10/30/50/100 развитых стран, но при всем при этом Цитата:
в Щучинске отсутствует центральное газоснабжение, а электричество обходится недешёво


Есть свой газ, свое электричество, но мы как в каменном веке - баллонами пользуемся.
Газа нет, зато те, кто в ответе за отрасль - в шоколаде.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
47031
Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане
Отправлено: 12.03.26 - 09:45
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь Качар, а там одни многоэтажки по микрорайонам, пользуется газовыми советскими баллонами и ничего.
Им газ по трубам нафиг не нужен.
Хотя когда то говорят был, потому что по дворам торчат какие то газовые трубы
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2523
Re: Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в...
Отправлено: 12.03.26 - 17:55
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Весь Качар, а там одни многоэтажки по микрорайонам, пользуется газовыми советскими баллонами и ничего.

Так газ в Качарах закачивают в газгольдеры. Прошу не путать теплое с мягким..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
47031
Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане
Отправлено: 12.03.26 - 18:12
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Цитата:
Так газ в Качарах закачивают в газгольдер

Да нет там никакого газа, газ баллоны у всех и смешанные электроплитки с газом
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 226, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 225
Зарегистрированные пользователи: Карачун

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS