Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 10:44
Цитата:
А где ты видел, что Вит плачет о лямах? Он хочет виновную засадить надолго. Дело не в деньгах уже, а в принципе.
111:
Я не вижу твое сочувствие, ты ей восполнил полтора ляма что ли? Где же оно?
Я не вижу твое сочувствие, ты ей восполнил полтора ляма что ли? Где же оно?
А где ты видел, что Вит плачет о лямах? Он хочет виновную засадить надолго. Дело не в деньгах уже, а в принципе.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 10:45
Хочешь по настоящему сочувствовать, докажи это делом, а не тыкайся к другим
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 10:46
Цитата:
Цитата:
Видишь, какую бредятину ты выдумал?
Теперь ты делаешь свой говор так, что я как будто об этом говорил что Вит плачет..
Ты опять занимаешься провокациями
maxsaf:
Цитата:
где ты видел, что Вит плачет о лямах?
Видишь, какую бредятину ты выдумал?
Теперь ты делаешь свой говор так, что я как будто об этом говорил что Вит плачет..
Ты опять занимаешься провокациями
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 10:47
Цитата:
Цитата:
Так где он мне рассказал, что санитарка ему родственница, жена, любимая и тд?
maxsaf:
Цитата:
Он хочет виновную засадить надолго. Дело не в деньгах уже, а в принципе.
Так где он мне рассказал, что санитарка ему родственница, жена, любимая и тд?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 10:53
Цитата:
Знакомая
111:
Так где он мне рассказал, что санитарка ему родственница, жена, любимая и тд?
Так где он мне рассказал, что санитарка ему родственница, жена, любимая и тд?
Знакомая
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 11:03
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 11:11
Цитата:
Навряд ли аким считает тебя близким человеком, как Вит))
Цитата:
111:
Ближе чем мой знакомый Аким или дальше?
Ближе чем мой знакомый Аким или дальше?
Навряд ли аким считает тебя близким человеком, как Вит))
Цитата:
Vit:
Одна из потерпевших мой близкий человек
Одна из потерпевших мой близкий человек
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 11:13
Цитата:
Цитата:
Я говорю на сколько она ему знакомая, не я
maxsaf:
Цитата:
Навряд ли аким считает тебя близким человеком
Я говорю на сколько она ему знакомая, не я
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 11:14
Цитата:
Цитата:
Где он мне это говорил про именно санитарку?
maxsaf:
Цитата:
Одна из потерпевших мой близкий человек
Где он мне это говорил про именно санитарку?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 11:15
Цитата:
А ты сам 1+1 сложить не в состоянии уже? Завязывай с бухлом
111:
Где он мне это говорил про именно санитарку?
Где он мне это говорил про именно санитарку?
А ты сам 1+1 сложить не в состоянии уже? Завязывай с бухлом
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 11:22
Цитата:
Цитата:
Не понял, ты мне говорил о том, что Вит мне что то сказал, а теперь говоришь -А ты сам??
Зачем тогда ты мне врал?
maxsaf:
Цитата:
А ты сам 1
Не понял, ты мне говорил о том, что Вит мне что то сказал, а теперь говоришь -А ты сам??
Зачем тогда ты мне врал?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 17:47
Цитата:
Где я это говорил?
Я вообще не понимаю, зачем ты в наш с ним разговор влез, раз тебя это никак не касается.
111:
Не понял, ты мне говорил о том, что Вит мне что то сказал
Не понял, ты мне говорил о том, что Вит мне что то сказал
Где я это говорил?
Я вообще не понимаю, зачем ты в наш с ним разговор влез, раз тебя это никак не касается.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 18:18
Цитата:
Цитата:
Что ты тут насочинил?
И какая знакомая?
Насчет влазанья в разговор, ты время то посмотри дорогой, ты уже седьмой сон видел и именно ты влез в него проснувшись
maxsaf:
Цитата:
Это он пытается проблемы свои решить, поддержку ищет.
Что ты тут насочинил?
И какая знакомая?
Насчет влазанья в разговор, ты время то посмотри дорогой, ты уже седьмой сон видел и именно ты влез в него проснувшись
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 18:22
Цитата:
Цитата:
Вот на свой коммент и погляди, кто к кому влез
maxsaf:
Цитата:
Про рудненское колесо сколько статей было? Дохирилион. А это всего триста лямов. А тут дело Виталика на пятьсот. Так что иди лесом.
Вот на свой коммент и погляди, кто к кому влез
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.26 - 18:25
Цитата:
Ты в лесу должен уже быть по идее, чё ты до сих пор здесь?
111:
Вот на свой коммент и погляди, кто к кому влез
Вот на свой коммент и погляди, кто к кому влез
Ты в лесу должен уже быть по идее, чё ты до сих пор здесь?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать