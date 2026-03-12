НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Школа, дети, нужно было сдать...» - Очередной скандал вокруг ремонта государственных объектов - рабочие остались без зарплаты
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53662
«Школа, дети, нужно было сдать...» - Очередной скандал вокруг ремонта государственных объектов - рабочие остались без зарплаты
Отправлено: 12.03.26 - 13:29
Летом прошлого года они выполняли отделочные и ремонтные работы в школе-гимназии № 10 и СШ № 1 в Рудном, а также в Доме культуры в с. Заречное. Пятеро рабочих рассказали «НГ», что они до сих пор не получили оплату за свой труд. Общая сумма долга - более 5 млн тенге.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2126
Отправлено: 12.03.26 - 13:29
#1
Цитата:
Мы согласились так работать, без договора, потому что школа, дети, нужно было сдать объект.

Ха-ха-ха!! Более смешного обоснования я не слышал. Кому нужно тот пусть и шевелится. Без договора!? Ок, но сначала отдаёшь все деньги полностью, а потом идёшь "на" и "в", и не сношаешь мозги. Как закончим так закончим, ничего с теми детьми не случится.
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2522
Re: «Школа, дети, нужно было сдать...» - Очередной скандал...
Отправлено: 12.03.26 - 13:41
#2
Цитата:
По словам рабочих, договоры с подрядчиком ИП «Баркал Дезал» они не заключали.

Источник:


Почему без договора работали?В договоре должно быть указано всё.. объём , сроки сумма.. Вас силой понудили? Цитата:
- Лариса Серебрян говорила, что налоги платить дорого и что она с нами так рассчитается. Я согласилась, потому что она дала мне аванс 300 000 тенге и были доверительные отношения, - добавляет Елена САГАДЕЕВА (отделочные работы в ДК в Заречном и школе № 10 в Рудном).

Источник:


Странные люди, зачем работать без договора? Если бы реально горели сроки, подрядчик по любому заключил бы договор. Что за натура у людей сначала сами работают на доверии а потом бегают жалуются..Цитата:
В октябре рабочие обратились к юристу Алине АИТОВОЙ. В школе-гимназии № 10 Рудного ей ответили: между школой и отдельными физическими лицами (рабочими) договоры не заключались. Документы, удостоверяющие личность рабочих, при выполнении работ администрация школы не проверяла. Все работы выполнялись в рамках договора с подрядной организацией ИП «Баркал Дезал».

Источник:
Цитата:
То есть прямых финансовых обязательств школа перед рабочими не имела. Все расчеты и юридические обязательства по выплатам лежали на ИП «Баркал Дезал».

Источник:
Цитата:
Департамент Комитета государственной инспекции труда по Костанайской области сообщил, что для проведения ими проверки необходимо было установить местонахождение руководителя ИП Златы Серебрян, которая не явилась по адресу регистрации ИП. Запрос в полицию по установлению ее местонахождения также не дал результатов. В связи с этим проведение внеплановой проверки оказалось невозможным и административная процедура была прекращена.

Источник:

Теперь ищите ветра в поле! Пообещали золотые горы.., учат учат дураков..но воз и ныне там!
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2522
Отправлено: 12.03.26 - 13:46
#3
Цитата:
Общая сумма долга - более 5 млн тенге.

Источник:


Интересно откуда такая сумма? 5 млн.тенге.. почему не 15 млн. тенге.. Работали по своей смете .. и думкой богатели..

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 12.03.2026 - 14:53]
