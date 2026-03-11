Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники отправили апелляционную жалобу в Костанайский областной суд
Отправлено: 11.03.26 - 15:45
Адвокаты просят отменить постановление суда по административным правонарушениям и вынести постановление о прекращении дела. Главный аргумент - "имеет место несоответствие выводов судьи о фактических обстоятельствах дела".
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 12.03.26 - 05:53
Цитата:
В чём гнилость то? В том что дали возможность Свободно высказать своё мнение? Даже если это мнение идёт вразрез с мнением столь любимой Вами власти? К Вашему сведению ещё есть на земле государства, которые умеют слышать своих же собственных граждан! И кто же как не президент Токаев во всеуслышание заявлял о слышащем государстве Казахстан? А что тут произошло? Голос граждан не понравился или государство закрыло уши не желая ничего слушать?
ПолиграфЪ Боярышников:
опрос в НГ имел гнилую подоплёку..
опрос в НГ имел гнилую подоплёку..
В чём гнилость то? В том что дали возможность Свободно высказать своё мнение? Даже если это мнение идёт вразрез с мнением столь любимой Вами власти? К Вашему сведению ещё есть на земле государства, которые умеют слышать своих же собственных граждан! И кто же как не президент Токаев во всеуслышание заявлял о слышащем государстве Казахстан? А что тут произошло? Голос граждан не понравился или государство закрыло уши не желая ничего слушать?
Отправлено: 12.03.26 - 06:00
Какой будет следующий референдум о чём? Об усилении роли правоохранительных органов? Или о возвращении смертной казни? А потом об возобновлении работы печально известных "троек" при применении смертной казни? Вы наверное всегда и везде "за" проголосуете? Как же власть ведь предложила!
Хотя не думаю, что для таких мер понадобится референдум, хитрой оговорки в Конституции про защиту морально-нравственных ценностей уже достаточно, а ведь референдум по этому поводу уже почти состоялся и сомнений в его исходе практически никаких нет!
Хотя не думаю, что для таких мер понадобится референдум, хитрой оговорки в Конституции про защиту морально-нравственных ценностей уже достаточно, а ведь референдум по этому поводу уже почти состоялся и сомнений в его исходе практически никаких нет!
Отправлено: 12.03.26 - 06:05
Как это уже не раз бывало в истории, попытки власти "накинуть платок на роток" населению обычно приводит к поляризации мнений и радикализации отдельных политических групп и ставка на силовые методы не всегда срабатывают! Власти неплохо было бы помнить об этом и не работать столь топорно! Всегда кроме кнута должен быть и пряник!
Отправлено: 12.03.26 - 06:28
Цитата:
Та ну, бросьте! Это же даже не инициатива власти. Так же как и в рф.
saba:
Как это уже не раз бывало в истории,
Как это уже не раз бывало в истории,
Та ну, бросьте! Это же даже не инициатива власти. Так же как и в рф.
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 12.03.26 - 09:53
И всё-таки одно не дает покоя - НГ прилетело за то, что все поправки сгребли в один массив. В бюллетене все точно также собрано в единую массу (или ЗА все изменения, или ПРОТИВ всех поправок). Но наказали почему-то только газету.в чем конкретно усмотрено нарушение закона, и какого закона в частности?
Разница (на мой взгляд) в том, что газета опросила мнение (что не запрещено), без расходов бюджетных средств, без затрат "человеко-часов"
На то же самое, только с помпой - из бюджета упорхнули миллионы - на опросы, агитацию, по баннеры и плакаты "по четыре штуки в ряд" - зачем все это? Лучше бы эти средства направили на стабилизацию цен на продукты, медикаменты и топливо. Впереди угроза паводков и посевные...
Разница (на мой взгляд) в том, что газета опросила мнение (что не запрещено), без расходов бюджетных средств, без затрат "человеко-часов"
На то же самое, только с помпой - из бюджета упорхнули миллионы - на опросы, агитацию, по баннеры и плакаты "по четыре штуки в ряд" - зачем все это? Лучше бы эти средства направили на стабилизацию цен на продукты, медикаменты и топливо. Впереди угроза паводков и посевные...
Отправлено: 12.03.26 - 10:19
Цитата:
Цитата:
Ей прилетело не за то, а чтобы обрисовать ей очередные красные линии
Это как с Кантемиром Алмышевым, вроде взяли за критику Конституции, но такой статьи нет, но посадили за какой то мат на каком то там форуме.
Где то что то не так написала НГ, может даже по делу Гиньятова и тех же саун в кабинетах акимата, там ведь невозможно наказать газету, потому что это правда
Вот просто добрались до опросника, пользуясь случаем и впаяли штраф якобы за него
Хотя опять же, можно было найти зацепки и получше..
vofkakst:
Цитата:
И всё-таки одно не дает покоя - НГ прилетело за то,
Ей прилетело не за то, а чтобы обрисовать ей очередные красные линии
Это как с Кантемиром Алмышевым, вроде взяли за критику Конституции, но такой статьи нет, но посадили за какой то мат на каком то там форуме.
Где то что то не так написала НГ, может даже по делу Гиньятова и тех же саун в кабинетах акимата, там ведь невозможно наказать газету, потому что это правда
Вот просто добрались до опросника, пользуясь случаем и впаяли штраф якобы за него
Хотя опять же, можно было найти зацепки и получше..
Отправлено: 12.03.26 - 10:42
Цитата:
Они тебя моськой повозюкали по правилам форума, сам знаешь за что, поудаляли, а ты разнылся, помнишь? Поцреотам не понравилось видимо. Может за это их наказали?
111:
Где то что то не так написала НГ
Где то что то не так написала НГ
Они тебя моськой повозюкали по правилам форума, сам знаешь за что, поудаляли, а ты разнылся, помнишь? Поцреотам не понравилось видимо. Может за это их наказали?
Отправлено: 12.03.26 - 10:51
Цитата:
Цитата:
Не понял, у тебя к ним что то личное что ли?
maxsaf:
Цитата:
Они тебя моськой повозюкали
Не понял, у тебя к ним что то личное что ли?
Отправлено: 12.03.26 - 10:56
Цитата:
Наоборот, только респект им от меня, сам знаешь за что
111:
Не понял, у тебя к ним что то личное что ли?
Не понял, у тебя к ним что то личное что ли?
Наоборот, только респект им от меня, сам знаешь за что
Отправлено: 12.03.26 - 11:06
Цитата:
Цитата:
Вообще понятия не имею за твой «респект»
Всегда им говорил что я тоже им благодарен за то, что они мне помогли купить первую в жизни квартиру, благодаря которой я потом женился и тд.
Тебе тоже помогли где то конкретно в жизни?
Чем интересно?
maxsaf:
Цитата:
Наоборот, только респект им от меня, сам знаешь за что
Вообще понятия не имею за твой «респект»
Всегда им говорил что я тоже им благодарен за то, что они мне помогли купить первую в жизни квартиру, благодаря которой я потом женился и тд.
Тебе тоже помогли где то конкретно в жизни?
Чем интересно?
Отправлено: 12.03.26 - 11:14
Цитата:
Просто порадовали они меня недавно, сам знаешь чем
111:
Тебе тоже помогли где то конкретно в жизни? Чем интересно?
Тебе тоже помогли где то конкретно в жизни? Чем интересно?
Просто порадовали они меня недавно, сам знаешь чем
Отправлено: 12.03.26 - 11:20
Цитата:
Цитата:
Не знаю, я о конкретике
Например меня радовала Ольга Колоколова, когда я привозил куда то и от кого то какие то лекарства, она просила меня
Порадовало то, что сотрудники НГ были на похоронах у Алекса, что они верны ему, кстати жена его, а может и он сам тоже работали в Шансе, и меня порадовало наконец, кому я обязан практически жизнью, кто мне тогда помог
Вот она конкретно истинная радость, если это касается Газеты и благодарность
Так ты скажешь ты почему рад, что тебе лично они сделали такого хорошего, поделись наконец!
maxsaf:
Цитата:
Просто порадовали они меня недавно
Не знаю, я о конкретике
Например меня радовала Ольга Колоколова, когда я привозил куда то и от кого то какие то лекарства, она просила меня
Порадовало то, что сотрудники НГ были на похоронах у Алекса, что они верны ему, кстати жена его, а может и он сам тоже работали в Шансе, и меня порадовало наконец, кому я обязан практически жизнью, кто мне тогда помог
Вот она конкретно истинная радость, если это касается Газеты и благодарность
Так ты скажешь ты почему рад, что тебе лично они сделали такого хорошего, поделись наконец!
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 12.03.26 - 13:43
Цитата:
Чья?
Карачун:
инициатива власти.
инициатива власти.
Чья?
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 12.03.26 - 13:52
Всегда мне непонятно, когда туманно говорят , про то что" все знают"! А я как всегда ничего не знаю! Вот расскажите мне пожалуйста г-н Карачун, что все знают! Кто стоит за этой инициативой, почему это не власть! А кто тогда, конкуренты, или опять сионисты с террористами из за бугра? И что Вы имеете в виду когда говорите власть? Что входит в это понятие? Для меня это единый конгломерат, начиная от президента, потом правительство, потом прокуратура и суд, хотя суд допустим должен быть независимым и руководствоваться Законами РК , а не указаниями президента и администрации президента! Прокуратура должна тоже руководствоваться нормами Закона, а не действовать по окрику из Ак Орды! Возможно в деталях я не прав, наверное притянули за уши верные статьи Законов, но для простого обывателя, коим я и являюсь белые нитки , которыми шито это дело, прямо торчат на глазу!
Отправлено: 12.03.26 - 14:37
Цитата:
Народная. черным по белому объявили про "слышащее государство", и надо сказать полностью отвечают заявлению.
Естественно в демократическом обществе слушают ни вас и не уж тем более меня, слушают большинство. По совести говоря не всё большинство а самую крикливую его часть.
saba:
Чья?
Чья?
Народная. черным по белому объявили про "слышащее государство", и надо сказать полностью отвечают заявлению.
Естественно в демократическом обществе слушают ни вас и не уж тем более меня, слушают большинство. По совести говоря не всё большинство а самую крикливую его часть.
