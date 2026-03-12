Почему именно этот момент подействовал на наше старшее поколение, если и раньше было так же, непонятно. Как непонятно и то, почему в ролике, по всей видимости снятом на деньги из госбюджета, агитируют поставить галочку именно в окошко «Да». Хотя, по идее, противники проекта - такие же налогоплательщики, как и его сторонники. Читать новость
действо происходит в одном из овощных бутиков Костаная.
Как это у нас любят обозначать, оччень символично. Цитата:
Почему именно этот момент подействовал на наше старшее поколение, непонятно
Да что ж тут непонятного!? У вашего старшего поколения критического мышления отродясь не бывало, это раз. Второе, ну, как бы это очень примитивная концепция, над ней ни думать не нужно, ни как-то осмыслять. Одним словом это не квантовая теория. В самом деле, ну прочитайте вы эти законы Паркинсона и просто перенесите смысл из плоскости сравнения обсуждения целой комиссией бюджета и проекта электростанции с обсуждением бюджета и проекта сарая для хранения велосипедов, в бытовую плоскость. Это же просто единственный пункт который вашему старшему поколению вообще понятен. Всё остальное дряхлеющему мозгу уже не доступно.
В комментариях под этой новостью на канале «НГ» в Telegram один из подписчиков пытался призвать читателей к тому же, за что уже пострадал г-н Ержанов. После нескольких удалений его постов получил предупреждение: «Отправим в бан!» Подействовало.
Намек редакции понял, Я ЗА КОНСТИТУЦИЮ! - Мен Конституция үшінмін!!
а что если настоящей причиной чрезвычайной расторопности прокуратуры и скорости суда стала даже не публикация результатов «Вопроса недели», а реакция читателей «НГ» на четвертый вариант ответа? Тот самый, где сгруппировались противники проекта Конституции
И да, надо чем то чуть пожертвовать, чтобы доказать лояльность к Власти, всех противников Конституции, а я не голосовал там против и вообще не голосовал, так что за меня не бойтесь, всех противников для наглядности надо отправить в БАН на месяц! Чтоб другим неповадно было! Этим вы докажете властям, что виноваты те провокаторы.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать