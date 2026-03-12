НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Больше 2,5 тыс. домов в 2025 году вошли в списки аварийного...
 
 
Больше 2,5 тыс. домов в 2025 году вошли в списки аварийного...
Отправлено: 12.03.26 - 12:23
Больше 2,5 тыс. домов в 2025 году вошли в списки аварийного жилья в Казахстане. У одного из таких домов в Костанае недавно обрушилась крыша. Что с их жителями должны делать власти?
Результаты опроса

Re: Больше 2,5 тыс. домов в 2025 году вошли в списки аварийного...
Отправлено: 12.03.26 - 12:23
#1
Одни дома просто-напросто рушатся, а в других, где это не особо нужно, обшивают фасады пенопластом, устанавливают зеркальные стеклопакеты, подсветочку налаживают. Это-то все хорошо, но почему забывают (как обычно) про периферию? Про дома, построенные в 50-60-70 годах, которые не видели капремонта с советских времен? Ну или заделывают профлистом рушащуюся кладку (как в двухэтажках возле "кривого" магазина)...
