нарушение требований дорожных знаков и разметки;



Цитата:В очередной раз задам риторический вопрос - прошёл снег, разметки, указывающей на начало полосы (для поворота налево) не видно, знака "Начало полосы" также нет; Камера может быть наточена на местоположение и может прилететь за "двойную сплошную". Как автоматика справится с этим? Или например половина полосы засыпана снегом или не очищена от наледи - машину приходится вести "по двум полосам" - как быть, если у нас такой климат и дороги чистят совсем не так, как требуется?Ну или такой вариант - на примере Бородина- Назарбаева (по направлению к плазе) - с правой полосы - только направо, знак, говорящий об этом - появляется в последний момент, тем самым провоцируя либо нарушение, либо создание затруднительной ситуации для других участников движения. Почему нет знаков НАД дорогой? Они бы очень помогли в данном случае.Почему у нас сначала ужесточают, но не приводят в соответствие с требованиями?