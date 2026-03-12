НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ За водителями будут “пристальнее“ следить на дорогах: важный закон вступил в силу
 
 
N
NG.kz
Я робот
Пользователи
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53658
За водителями будут “пристальнее“ следить на дорогах: важный закон вступил в силу
Отправлено: 12.03.26 - 11:02
С 12 марта в Казахстане вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Поправки связаны с цифровизацией государственных систем и использованием современных технологий.
v
vofkakst
Полноправные пользователи
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2221
Re: За водителями будут “пристальнее“ следить на дорогах: важный...
Отправлено: 12.03.26 - 11:02
#1
Цитата:
нарушение требований дорожных знаков и разметки;

В очередной раз задам риторический вопрос - прошёл снег, разметки, указывающей на начало полосы (для поворота налево) не видно, знака "Начало полосы" также нет; Камера может быть наточена на местоположение и может прилететь за "двойную сплошную". Как автоматика справится с этим? Или например половина полосы засыпана снегом или не очищена от наледи - машину приходится вести "по двум полосам" - как быть, если у нас такой климат и дороги чистят совсем не так, как требуется?

Ну или такой вариант - на примере Бородина- Назарбаева (по направлению к плазе) - с правой полосы - только направо, знак, говорящий об этом - появляется в последний момент, тем самым провоцируя либо нарушение, либо создание затруднительной ситуации для других участников движения. Почему нет знаков НАД дорогой? Они бы очень помогли в данном случае.

Почему у нас сначала ужесточают, но не приводят в соответствие с требованиями?
