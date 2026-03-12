Отправлено: - 09:31

чтобы копить, люди должны были открывать депозиты

казахстанцам начнут начислять до 1 процента вознаграждения

если на счёте лежит 100 тысяч тенге, а ставка 1 процент годовых, то за год можно получить около 1 тысячи тенге.

Цитата:Цитата:Цитата:Ух теперь заживем!!! Аж до целого одного процента!!! Зажигаем!Было смешно, когда правительство называло это незаконным обогащением и под запрет.