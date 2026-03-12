НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Казахстанцам начнут платить за деньги на счетах: изменения с 19 марта
 
 
Казахстанцам начнут платить за деньги на счетах: изменения с 19 марта
12.03.26 - 09:31
С 19 марта казахстанцам начнут начислять до 1 процента вознаграждения на средства на текущих банковских счетах. На протяжении последних семи лет такая практика была запрещена.
Re: Казахстанцам начнут платить за деньги на счетах: изменения с...
12.03.26 - 09:31
#1
Цитата:
чтобы копить, люди должны были открывать депозиты

Цитата:
казахстанцам начнут начислять до 1 процента вознаграждения


Цитата:
если на счёте лежит 100 тысяч тенге, а ставка 1 процент годовых, то за год можно получить около 1 тысячи тенге.


Ух теперь заживем!!! Аж до целого одного процента!!! Зажигаем!

Было смешно, когда правительство называло это незаконным обогащением и под запрет.
