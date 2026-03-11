Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники отправили апелляционную жалобу в Костанайский областной суд

Какой будет следующий референдум о чём? Об усилении роли правоохранительных органов? Или о возвращении смертной казни? А потом об возобновлении работы печально известных "троек" при применении смертной казни? Вы наверное всегда и везде "за" проголосуете? Как же власть ведь предложила!

Хотя не думаю, что для таких мер понадобится референдум, хитрой оговорки в Конституции про защиту морально-нравственных ценностей уже достаточно, а ведь референдум по этому поводу уже почти состоялся и сомнений в его исходе практически никаких нет!