Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники отправили апелляционную жалобу в Костанайский областной суд
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники отправили апелляционную жалобу в Костанайский областной суд
Отправлено: 11.03.26 - 15:45
Адвокаты просят отменить постановление суда по административным правонарушениям и вынести постановление о прекращении дела. Главный аргумент - "имеет место несоответствие выводов судьи о фактических обстоятельствах дела".
* saba
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 12.03.26 - 05:53
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
опрос в НГ имел гнилую подоплёку..

В чём гнилость то? В том что дали возможность Свободно высказать своё мнение? Даже если это мнение идёт вразрез с мнением столь любимой Вами власти? К Вашему сведению ещё есть на земле государства, которые умеют слышать своих же собственных граждан! И кто же как не президент Токаев во всеуслышание заявлял о слышащем государстве Казахстан? А что тут произошло? Голос граждан не понравился или государство закрыло уши не желая ничего слушать?
* saba
Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники отправили апелляционную жалобу в Костанайский областной суд
Отправлено: 12.03.26 - 06:00
Какой будет следующий референдум о чём? Об усилении роли правоохранительных органов? Или о возвращении смертной казни? А потом об возобновлении работы печально известных "троек" при применении смертной казни? Вы наверное всегда и везде "за" проголосуете? Как же власть ведь предложила!
Хотя не думаю, что для таких мер понадобится референдум, хитрой оговорки в Конституции про защиту морально-нравственных ценностей уже достаточно, а ведь референдум по этому поводу уже почти состоялся и сомнений в его исходе практически никаких нет!
* saba
Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники отправили апелляционную жалобу в Костанайский областной суд
Отправлено: 12.03.26 - 06:05
Как это уже не раз бывало в истории, попытки власти "накинуть платок на роток" населению обычно приводит к поляризации мнений и радикализации отдельных политических групп и ставка на силовые методы не всегда срабатывают! Власти неплохо было бы помнить об этом и не работать столь топорно! Всегда кроме кнута должен быть и пряник!
