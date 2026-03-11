Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники отправили апелляционную жалобу в Костанайский областной суд
Отправлено: 11.03.26 - 15:45
Адвокаты просят отменить постановление суда по административным правонарушениям и вынести постановление о прекращении дела. Главный аргумент - "имеет место несоответствие выводов судьи о фактических обстоятельствах дела".
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 11.03.26 - 15:45
Держу кулаки за вас. Посмотрим, есть ли в стране справедливость и ПРАВОсудие ...
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 11.03.26 - 17:06
нету тут справедливости и настоящего правосудия. Стоит только внимательно посмотреть на нашу жизнь.
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 11.03.26 - 17:19
Цитата:
Может быть поэтому и штраф? Пользуетесь своими гарантиями...
нарушает конституционные гарантии свободы средств массовой информации.
Может быть поэтому и штраф? Пользуетесь своими гарантиями...
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 11.03.26 - 17:50
Как бы судья опять не применил свое внутреннее убеждение как в моем случае и не принял решение вопреки здравому смыслу.
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 11.03.26 - 18:04
Цитата:
Молодец, товарищ прокурор. Раскрыла людям глаза на то, насколько глупо голосовать за все пункты разом (ну либо против всех пунктов разом)
подчеркивала в суде прокурор Асель ЖУСУПОВА. - Вопрос построен так, что объединяет значительное количество поправок в единый блок, не предусматривая возможности дифференцированного отношения к отдельным изменениям.
Молодец, товарищ прокурор. Раскрыла людям глаза на то, насколько глупо голосовать за все пункты разом (ну либо против всех пунктов разом)
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 11.03.26 - 18:52
Цитата:
по факту опубликовано 12 февраля. а указ с 11 февраля.. так в чём спор?Цитата:
так я уже сто раз писала что НГ с таким уклоном.. стараются в любом варианте опорочить власть в Казахстане...
которая поступила в продажу и подписчикам утром 12 февраля.
по факту опубликовано 12 февраля. а указ с 11 февраля.. так в чём спор?Цитата:
- Кроме того. формулировка вынесенного на обсуждение вопроса и предложенные варианты ответа носят заведомо некорректный характер,
так я уже сто раз писала что НГ с таким уклоном.. стараются в любом варианте опорочить власть в Казахстане...
Отправлено: 11.03.26 - 19:17
Цитата:
Власть предлагает голосовать за все пункты разом, а опрос за все пункты разом проводить нельзя.
Так же "красиво" второй раз никто власть опорочить не сможет, даже НГ
Власть предлагает голосовать за все пункты разом, а опрос за все пункты разом проводить нельзя.
Так же "красиво" второй раз никто власть опорочить не сможет, даже НГ
Отправлено: 11.03.26 - 19:38
Цитата:
Указ действует с момента опубликования, а не с момента подписания.
Указ действует с момента опубликования, а не с момента подписания.
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 11.03.26 - 20:00
Тогда почему раньше таким вопросом не задавались? Рубрика существует не один год и все было законно именно до тех пор, пока конституцию не затронули. Насколько мне не изменяет память и раньше опросы на тему голосований были и никто не возбуждался.
Отправлено: 11.03.26 - 20:07
Цитата:
Не существует внятного ответа на этот вопрос
Не существует внятного ответа на этот вопрос
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 11.03.26 - 23:10
Цитата:
Признайтесь себе что изначально опрос в НГ имел гнилую подоплёку..
Признайтесь себе что изначально опрос в НГ имел гнилую подоплёку..
Отправлено: 11.03.26 - 23:15
Цитата:
А в самих изменениях нет никакой подоплёки?
А в самих изменениях нет никакой подоплёки?
Re: Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники...
Отправлено: 11.03.26 - 23:23
Цитата:
Любая власть, есть форма насилия.. нравиться не нравиться.. терпи..
Любая власть, есть форма насилия.. нравиться не нравиться.. терпи..
Отправлено: 12.03.26 - 01:25
Цитата:
Россиянам в лицо сможете это повторить?
Россиянам в лицо сможете это повторить?
