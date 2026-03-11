Re: Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в...

Надо знать,самое уязвимое место в применении газовых баллонов это редактор,они конструктивно не совершенны и только знающий человек может правильно установить сей прибор. А лучше чтобы этот баллон стоял на улице и ни в коем случае не внутри помещения, на многоэтажке тем более