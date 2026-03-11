НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53655
Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане
Отправлено: 11.03.26 - 21:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не все заведения, использующие такие баллоны, проверяют сотрудники МЧС. Специальная рабочая группа, созданная после взрыва в кафе Щучинска, рассматривает возможность отказаться от использования газовых баллонов в заведениях общественного питания.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8058
Re: Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в...
Отправлено: 11.03.26 - 21:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо знать,самое уязвимое место в применении газовых баллонов это редактор,они конструктивно не совершенны и только знающий человек может правильно установить сей прибор. А лучше чтобы этот баллон стоял на улице и ни в коем случае не внутри помещения, на многоэтажке тем более
Профайл Посетить вебсайт
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4975
Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане
Отправлено: 11.03.26 - 22:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Отказаться от газовых баллонов в общепите предлагают в Казахстане

Интересная логика!!!??? Нет чтобы организовать нормальный контроль и ужесточить наказание за липовые поверки-проверки, использование заранее неисправных баллонов и прилегающего оборудования ответственных за данное дело лиц и организации. Так нет же, давайте откажемся от баллонов общепите, пусть в других местах взрываются, так что ли? :-x

[Исправлено: Эл-починно, 11.03.2026 - 23:13]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 136, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 136
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS