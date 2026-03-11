Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники отправили апелляционную жалобу в Костанайский областной суд
Отправлено: 11.03.26 - 15:45
Адвокаты просят отменить постановление суда по административным правонарушениям и вынести постановление о прекращении дела. Главный аргумент - "имеет место несоответствие выводов судьи о фактических обстоятельствах дела". Читать новость
подчеркивала в суде прокурор Асель ЖУСУПОВА. - Вопрос построен так, что объединяет значительное количество поправок в единый блок, не предусматривая возможности дифференцированного отношения к отдельным изменениям.
Молодец, товарищ прокурор. Раскрыла людям глаза на то, насколько глупо голосовать за все пункты разом (ну либо против всех пунктов разом)
Тогда почему раньше таким вопросом не задавались? Рубрика существует не один год и все было законно именно до тех пор, пока конституцию не затронули. Насколько мне не изменяет память и раньше опросы на тему голосований были и никто не возбуждался.
