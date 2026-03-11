НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники отправили апелляционную жалобу в Костанайский областной суд
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53654
Штраф за рубрику - Издатель "НГ" и правозащитники отправили апелляционную жалобу в Костанайский областной суд Отправлено: 11.03.26 - 15:45
Отправлено: 11.03.26 - 15:45
Адвокаты просят отменить постановление суда по административным правонарушениям и вынести постановление о прекращении дела. Главный аргумент - "имеет место несоответствие выводов судьи о фактических обстоятельствах дела".
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений: 2216
2216
Отправлено: 11.03.26 - 15:45 #1
#1
Держу кулаки за вас. Посмотрим, есть ли в стране справедливость и ПРАВОсудие ...
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений: 957
957
Отправлено: 11.03.26 - 17:06 #2
#2
нету тут справедливости и настоящего правосудия. Стоит только внимательно посмотреть на нашу жизнь.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений: 2216
2216
Отправлено: 11.03.26 - 17:19 #3
#3
Цитата:
нарушает конституционные гарантии свободы средств массовой информации.

Может быть поэтому и штраф? Пользуетесь своими гарантиями...
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений: 8057
8057
Отправлено: 11.03.26 - 17:50 #4
#4
Как бы судья опять не применил свое внутреннее убеждение как в моем случае и не принял решение вопреки здравому смыслу.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29732
Отправлено: 11.03.26 - 18:04 #5
#5
Цитата:
подчеркивала в суде прокурор Асель ЖУСУПОВА. - Вопрос построен так, что объединяет значительное количество поправок в единый блок, не предусматривая возможности дифференцированного отношения к отдельным изменениям.

Молодец, товарищ прокурор. Раскрыла людям глаза на то, насколько глупо голосовать за все пункты разом (ну либо против всех пунктов разом) :lol:
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений: 2513
2513
Отправлено: 11.03.26 - 18:52 #6
#6
Цитата:
которая поступила в продажу и подписчикам утром 12 февраля.

Источник:


по факту опубликовано 12 февраля. а указ с 11 февраля.. так в чём спор?Цитата:
- Кроме того. формулировка вынесенного на обсуждение вопроса и предложенные варианты ответа носят заведомо некорректный характер,

Источник:


так я уже сто раз писала что НГ с таким уклоном.. стараются в любом варианте опорочить власть в Казахстане...
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29732
Отправлено: 11.03.26 - 19:17 #7
#7
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
так я уже сто раз писала что НГ с таким уклоном.. стараются в любом варианте опорочить власть в Казахстане...



Власть предлагает голосовать за все пункты разом, а опрос за все пункты разом проводить нельзя. :lol:

Так же "красиво" второй раз никто власть опорочить не сможет, даже НГ ;-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29732
Отправлено: 11.03.26 - 19:38 #8
#8
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
по факту опубликовано 12 февраля. а указ с 11 февраля.. так в чём спор?

Указ действует с момента опубликования, а не с момента подписания.
