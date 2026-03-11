НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В синагоге Бэйт Рахэль-Хабад Любавич в Костанае отметили один из самых радостных еврейских праздников — Пурим
 
 
В синагоге Бэйт Рахэль-Хабад Любавич в Костанае отметили один из самых радостных еврейских праздников — Пурим
Отправлено: 11.03.26 - 18:29
Пурим — один из самых веселых праздников еврейского календаря. В этот день в синагогу пришли как взрослые, так и дети, что придало празднику особую атмосферу и настроение. Звучали веселые еврейские мелодии, наполняя пространство радостью и светом. Центральным моментом праздника стало чтение Свитка Эстэр (Мэгилат Эстэр) — одной из важнейших мицвот Пурима.
Re: В синагоге Бэйт Рахэль-Хабад Любавич в Костанае отметили...
Отправлено: 11.03.26 - 18:29
Цитата:
Традиционным угощением Пурима являются сладкие пирожки с маковой начинкой — «аменташ», которые символизируют «карманы Амана».


или "уши Амана " . два названия есть
