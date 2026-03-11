Отправлено: - 18:29

Пурим — один из самых веселых праздников еврейского календаря. В этот день в синагогу пришли как взрослые, так и дети, что придало празднику особую атмосферу и настроение. Звучали веселые еврейские мелодии, наполняя пространство радостью и светом. Центральным моментом праздника стало чтение Свитка Эстэр (Мэгилат Эстэр) — одной из важнейших мицвот Пурима.