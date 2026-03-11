Отправлено: - 17:42

saba: И нет такой задачи в 21 веке, как чинить машину своими силами под кустиками ломом и кувалдой!

Цитата:Что значит нет такой задачи? У кого нет? У автора оригинальной цитаты? Или у офисного планктона? А у меня есть. Я не хочу тащить корыто в так называемый автосервис, стоять там в очереди, и получить в итоге какой-нибудь не затянутый болт потому что его видите ли "неудобно закручивать", или перетянутые крепежи. Чтобы было понятнее, я даже на шиномонтаж на смену колес приезжаю со своим динамометрическим ключем, потому что меня не устраивает как они гайки крутят. Или, например, эпопея с машиной. Когда я через третьи руки нашел энтузиаста, любителя покопаться в электронных блоках автомобилей, сказал ему что нужно сделать...чтобы автомобиль просто стал запускаться. Говоря иначе от него мне были нужны только его оборудование и навыки работы с ним. Или вот ещё, автомобиль после дтп (китайский автопром, прямо как в статье), что-то там с проводами что идут на коробку. Ну купил владелец другую "косу" за овермного денег, воткнули и "он" там плавал, не работает. Вызвали типа специалиста с компуктером, так тот тоже пару раз приезжал озадаченно почесывая репу "че ж оно не работает!?". В итоге починил но это и нервы и деньги и время. Нахрен это электронное га.но не нужно вместе со всем его "функционалом". Оно хорошо когда в стране всё хорошо. А когда у тебя в городе всего один хоть сколько-нибудь толковый автоэлектрик, да и тот работает два через два, не, не нужно такое "счастье", лучше уж нива.