Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские авто казахстанской сборки лучше российских
Отправлено: 11.03.26 - 10:27
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что в Казахстане есть большой выбор автомобилей, и машины китайской сборки часто лучше российских по цене и функционалу. Читать новость
Хороший знакомый взял Джетура Костанайской сборки. За год гараyтийного обслуживания поменяны: рулевая рейка, наконечники рулевых тяг, зеркала бокового вида ( облез хром), менялась прошивка на двигателе- горел постоянно Check.. И это хорошее качество?
Я бы тут так сказал, главное как они прогрессируют. Китайские авто 20 лет назад и сейчас по качеству огромная разница, Лада 20 лет назад и сейчас одинаково не очень хороши по качеству! Т.е. китайцы развиваются, а российский автопром топчется на месте и сборка не особо влияет на качество, был КИА сборки Азия авто,ни одного плохого слова сказать не могу! Тем более перечисленные детали заменённые по гарантии это детали которые производят в Китае. Кстати с интересом посмотрел гибрид BYD в Тарлане, жил бы в частном доме призадумался бы, к нему идёт зарядная станция мощная и можно просто от розетки заряжать, общий заявленный расход чуть больше 3 литров на 100 км.
У этих китайских авто, ну тех что лучше российских, есть "лучший" аналог "нивы" сопоставимый по цене? Только аналог, а не эта напичканная всякой дрянью х..та. Тот самый аналог, который чинится в чистом поле найденными в этом же поле г...ом и палками возможным минимумом инструментов. Есть? И да, представляете!!? Всё ещё существуют люди, которым "функционал, интерьер" и прочая блевотная ересь, задача которой состоит только лишь в предоставлении возможности владельцам вы....ся друг перед другом, никуда не упали. Да в конце концов делают те "лучшие" китайцы автомобили с механическими коробками? Я, например, "автоматы", "роботов" и другие извращения на дух не переношу. А россияне делают, и у них есть свой покупатель и ценитель.
Карачун: найденными в этом же поле г...ом и палками возможным минимумом инструментов. Есть?
У нас был ГАЗ 69, он ещё проще чем Нива, ещё легче ремонтируется, только это автомобиль послевоенного времени! Я не спорю Нива хороша на бездорожье, но уже в поле её особо не починишь! И нет такой задачи в 21 веке, как чинить машину своими силами под кустиками ломом и кувалдой! А цена у той Нивы тоже заоблачная, стоит ли она этих денег? Я сомневаюсь! У родственника блок управления отопителем на Ниве в Житикаре сломался, так он сюда его делать приезжал и чем больше электроники тем чаще машина ломается! А у китайцев такое ощущение, что она вся из электроники состоит! В том же самом прадике её гораздо меньше чем в каком нибудь Чери Тигго 4
saba: И нет такой задачи в 21 веке, как чинить машину своими силами под кустиками ломом и кувалдой!
Что значит нет такой задачи? У кого нет? У автора оригинальной цитаты? Или у офисного планктона? А у меня есть. Я не хочу тащить корыто в так называемый автосервис, стоять там в очереди, и получить в итоге какой-нибудь не затянутый болт потому что его видите ли "неудобно закручивать", или перетянутые крепежи. Чтобы было понятнее, я даже на шиномонтаж на смену колес приезжаю со своим динамометрическим ключем, потому что меня не устраивает как они гайки крутят. Или, например, эпопея с машиной. Когда я через третьи руки нашел энтузиаста, любителя покопаться в электронных блоках автомобилей, сказал ему что нужно сделать...чтобы автомобиль просто стал запускаться. Говоря иначе от него мне были нужны только его оборудование и навыки работы с ним. Или вот ещё, автомобиль после дтп (китайский автопром, прямо как в статье), что-то там с проводами что идут на коробку. Ну купил владелец другую "косу" за овермного денег, воткнули и "он" там плавал, не работает. Вызвали типа специалиста с компуктером, так тот тоже пару раз приезжал озадаченно почесывая репу "че ж оно не работает!?". В итоге починил но это и нервы и деньги и время. Нахрен это электронное га.но не нужно вместе со всем его "функционалом". Оно хорошо когда в стране всё хорошо. А когда у тебя в городе всего один хоть сколько-нибудь толковый автоэлектрик, да и тот работает два через два, не, не нужно такое "счастье", лучше уж нива.
