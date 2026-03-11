Отправлено: - 13:47

Vit:

Она видела своими глазами как та приносила полные сумки с баблом. Вот и поверила.

Цитата:То есть люди по определению идиотами быть не могут, да? В том числе и с сумками. В большинстве случаев "владельцы сумок" это такие же недалекие граждане, с таким же в среднем низким параметром "интеллект" но с значительно более высоким параметром "удача".