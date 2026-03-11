НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Vit
Vit

Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 10:57
#10396

Цитата:
maxsaf: Она чё, под домашним арестом что-ли? А по идее в СИЗО должна быть.
Да. Под домашним арестом.


111

Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
47002
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 12:47
#10397

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
другое. Я о нем вообще не говорил. Я сравнивал с делом о рудненском колесе обозрения

Это и есть акиматовское дело


111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 12:49
#10398

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Вот такой твой дружбан номерной.

Ты предлагаешь чтоб я бегал по судам и защищал какую то санитарку, которая из за жадности сделала преступление против своей семьи?


111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 12:51
#10399

Цитата:
Vit:

Цитата:
Сначало мошенник себе в убыток отдавал жертве рубли,

Никогда они так не действуют, не сравнивай черного риэлтора, который покупает умирающей бабушке булочку и та отписывает ему состояние
Тут это другое

Vit
Vit





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 13:30
#10400

Цитата:
111: Никогда они так не действуют,
Юристы рассказывали что у них уже был такой случай. Мошенник брал деньги, возвращал сумму с большими процентами. А потом когда получал крупняк, то сразу изчезал. Вроде какой то рудничанин и потом уехал в США или в Канаду.

Vit
Vit





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 13:36
#10401

Цитата:
111:
которая из за жадности сделала

Не кому было ей мозги вправить. Я поздно узнал. Я бы отсоветовал. Девушка наивная. Поверила же не уличной цыганке, а своему работодателю. У которой уже год работала.
Там комерцы по 100 и по 200 лямов туда запулили. Даже такие люди казалось бы проженые жизнью, бизнес то-сё в людях же должны были разбираться

Vit
Vit





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 13:37
#10402

Она видела своими глазами как та приносила полные сумки с баблом.
Вот и поверила.



К
Карачун

Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2120
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 13:47
#10403

Цитата:
Vit:
Она видела своими глазами как та приносила полные сумки с баблом. Вот и поверила.

То есть люди по определению идиотами быть не могут, да? В том числе и с сумками. В большинстве случаев "владельцы сумок" это такие же недалекие граждане, с таким же в среднем низким параметром "интеллект" но с значительно более высоким параметром "удача".


111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 13:52
#10404

Цитата:
Vit:

Цитата:
Мошенник брал деньги, во

В том то и дело что брал
И возвращал честные проценты, но не свои деньги личные


111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 13:54
#10405

Цитата:
Vit:

Цитата:
Поверила же не уличной цыганке, а своему работодателю.

В статье же написано вроде что поверила психически больной?
Где правда?


111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 14:00
#10406

Цитата:
Vit:

Цитата:
Там комерцы по 100 и по 200 лямов туда запулили.

Нет, ее ввели в заблуждение, ты представляешь что ты где то в частном порядке вкладываешь 1,5 миллиона наравне с теми, у кого 100 и 200 лямов чистого кэша?
Понимаю это какие то акции, банковские какие то проценты, золото и тд, но не психически больному же человеку?

Vit
Vit





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 14:00
#10407

Цитата:
111: статье же написано вроде что поверила психически больной?
Да косила она там в психушке. Она Психически здорова. Ей уже отказывают в приёме. Она там уже не сколько раз ложилась, пряталась от кого то


111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 14:04
#10408

Цитата:
Vit:

Цитата:
Да косила она там в психушке. Она Психически здорова. Ей уже отказывают в приёме. Она там уже не сколько раз ложилась, пряталась от кого то

Какая разница, она там уже на пожизненном учете!
Это не туберкулез, где после 25ти по моему лет учет снимается и то кровь переливать нельзя
А там психиатрия!
Ау!
Завтра она 100500 миллиардов ойро примет в дар от санитарок этой психушки, и ей по закону ничего не будет!

Vit
Vit





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 14:09
#10409

Цитата:
111: Нет, ее ввели в заблуждение,
Нет. Эти суммы и фамилии есть в обвенительном акте. Редакция не даст соврать.


111





Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 14:34
#10410

Цитата:
Vit:

Цитата:
Эти суммы и фамилии есть в обвенительном акте. Редакция не даст соврать.

Ну без суда это же просто бумажка, которую написали или придумали

XML / RSS