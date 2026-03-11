Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 11.03.26 - 10:57
Цитата:
maxsaf: Она чё, под домашним арестом что-ли? А по идее в СИЗО должна быть.Да. Под домашним арестом.
Отправлено: 11.03.26 - 12:47
Цитата:
Цитата:
Это и есть акиматовское дело
maxsaf:
Цитата:
другое. Я о нем вообще не говорил. Я сравнивал с делом о рудненском колесе обозрения
Это и есть акиматовское дело
Отправлено: 11.03.26 - 12:49
Цитата:
Цитата:
Ты предлагаешь чтоб я бегал по судам и защищал какую то санитарку, которая из за жадности сделала преступление против своей семьи?
maxsaf:
Цитата:
Вот такой твой дружбан номерной.
Ты предлагаешь чтоб я бегал по судам и защищал какую то санитарку, которая из за жадности сделала преступление против своей семьи?
Отправлено: 11.03.26 - 12:51
Цитата:
Цитата:
Никогда они так не действуют, не сравнивай черного риэлтора, который покупает умирающей бабушке булочку и та отписывает ему состояние
Тут это другое
Vit:
Цитата:
Сначало мошенник себе в убыток отдавал жертве рубли,
Никогда они так не действуют, не сравнивай черного риэлтора, который покупает умирающей бабушке булочку и та отписывает ему состояние
Тут это другое
Отправлено: 11.03.26 - 13:30
Цитата:
111: Никогда они так не действуют,Юристы рассказывали что у них уже был такой случай. Мошенник брал деньги, возвращал сумму с большими процентами. А потом когда получал крупняк, то сразу изчезал. Вроде какой то рудничанин и потом уехал в США или в Канаду.
Отправлено: 11.03.26 - 13:36
Цитата:
Не кому было ей мозги вправить. Я поздно узнал. Я бы отсоветовал. Девушка наивная. Поверила же не уличной цыганке, а своему работодателю. У которой уже год работала.
Там комерцы по 100 и по 200 лямов туда запулили. Даже такие люди казалось бы проженые жизнью, бизнес то-сё в людях же должны были разбираться
111:
которая из за жадности сделала
которая из за жадности сделала
Не кому было ей мозги вправить. Я поздно узнал. Я бы отсоветовал. Девушка наивная. Поверила же не уличной цыганке, а своему работодателю. У которой уже год работала.
Там комерцы по 100 и по 200 лямов туда запулили. Даже такие люди казалось бы проженые жизнью, бизнес то-сё в людях же должны были разбираться
Отправлено: 11.03.26 - 13:37
Она видела своими глазами как та приносила полные сумки с баблом.
Вот и поверила.
Отправлено: 11.03.26 - 13:47
Цитата:
То есть люди по определению идиотами быть не могут, да? В том числе и с сумками. В большинстве случаев "владельцы сумок" это такие же недалекие граждане, с таким же в среднем низким параметром "интеллект" но с значительно более высоким параметром "удача".
Vit:
Она видела своими глазами как та приносила полные сумки с баблом. Вот и поверила.
Она видела своими глазами как та приносила полные сумки с баблом. Вот и поверила.
То есть люди по определению идиотами быть не могут, да? В том числе и с сумками. В большинстве случаев "владельцы сумок" это такие же недалекие граждане, с таким же в среднем низким параметром "интеллект" но с значительно более высоким параметром "удача".
Отправлено: 11.03.26 - 13:52
Цитата:
Цитата:
В том то и дело что брал
И возвращал честные проценты, но не свои деньги личные
Vit:
Цитата:
Мошенник брал деньги, во
В том то и дело что брал
И возвращал честные проценты, но не свои деньги личные
Отправлено: 11.03.26 - 13:54
Цитата:
Цитата:
В статье же написано вроде что поверила психически больной?
Где правда?
Vit:
Цитата:
Поверила же не уличной цыганке, а своему работодателю.
В статье же написано вроде что поверила психически больной?
Где правда?
Отправлено: 11.03.26 - 14:00
Цитата:
Цитата:
Нет, ее ввели в заблуждение, ты представляешь что ты где то в частном порядке вкладываешь 1,5 миллиона наравне с теми, у кого 100 и 200 лямов чистого кэша?
Понимаю это какие то акции, банковские какие то проценты, золото и тд, но не психически больному же человеку?
Vit:
Цитата:
Там комерцы по 100 и по 200 лямов туда запулили.
Нет, ее ввели в заблуждение, ты представляешь что ты где то в частном порядке вкладываешь 1,5 миллиона наравне с теми, у кого 100 и 200 лямов чистого кэша?
Понимаю это какие то акции, банковские какие то проценты, золото и тд, но не психически больному же человеку?
Отправлено: 11.03.26 - 14:00
Цитата:
111: статье же написано вроде что поверила психически больной?Да косила она там в психушке. Она Психически здорова. Ей уже отказывают в приёме. Она там уже не сколько раз ложилась, пряталась от кого то
Отправлено: 11.03.26 - 14:04
Цитата:
Цитата:
Какая разница, она там уже на пожизненном учете!
Это не туберкулез, где после 25ти по моему лет учет снимается и то кровь переливать нельзя
А там психиатрия!
Ау!
Завтра она 100500 миллиардов ойро примет в дар от санитарок этой психушки, и ей по закону ничего не будет!
Vit:
Цитата:
Да косила она там в психушке. Она Психически здорова. Ей уже отказывают в приёме. Она там уже не сколько раз ложилась, пряталась от кого то
Какая разница, она там уже на пожизненном учете!
Это не туберкулез, где после 25ти по моему лет учет снимается и то кровь переливать нельзя
А там психиатрия!
Ау!
Завтра она 100500 миллиардов ойро примет в дар от санитарок этой психушки, и ей по закону ничего не будет!
Отправлено: 11.03.26 - 14:09
Цитата:
111: Нет, ее ввели в заблуждение,Нет. Эти суммы и фамилии есть в обвенительном акте. Редакция не даст соврать.
Отправлено: 11.03.26 - 14:34
Цитата:
Цитата:
Ну без суда это же просто бумажка, которую написали или придумали
Vit:
Цитата:
Эти суммы и фамилии есть в обвенительном акте. Редакция не даст соврать.
Ну без суда это же просто бумажка, которую написали или придумали
