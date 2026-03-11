Отправлено: - 12:30

Михаил:

качество

Цитата:Я бы тут так сказал, главное как они прогрессируют. Китайские авто 20 лет назад и сейчас по качеству огромная разница, Лада 20 лет назад и сейчас одинаково не очень хороши по качеству! Т.е. китайцы развиваются, а российский автопром топчется на месте и сборка не особо влияет на качество, был КИА сборки Азия авто,ни одного плохого слова сказать не могу! Тем более перечисленные детали заменённые по гарантии это детали которые производят в Китае.Кстати с интересом посмотрел гибрид BYD в Тарлане, жил бы в частном доме призадумался бы, к нему идёт зарядная станция мощная и можно просто от розетки заряжать, общий заявленный расход чуть больше 3 литров на 100 км.