≡ Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские авто казахстанской сборки лучше российских
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53652
Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские авто казахстанской сборки лучше российских
Отправлено: 11.03.26 - 10:27
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что в Казахстане есть большой выбор автомобилей, и машины китайской сборки часто лучше российских по цене и функционалу.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2512
Re: Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские...
Отправлено: 11.03.26 - 10:27
#1
Цитата:
В Казахстане планируют повысить утилизационный сбор для автомобилей из России. Его планируют прировнять к платежу, который установили в РФ с 1 декабря 2025 года.

Источник:
Верное решение! Зеркальный ответ! Сейчас послушаем визг коллаборантов!
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
519
Re: Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские...
Отправлено: 11.03.26 - 12:03
#2
Хороший знакомый взял Джетура Костанайской сборки. За год гараyтийного обслуживания поменяны: рулевая рейка, наконечники рулевых тяг, зеркала бокового вида ( облез хром), менялась прошивка на двигателе- горел постоянно Check.. И это хорошее качество?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1886
Re: Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские...
Отправлено: 11.03.26 - 12:14
#3
Цитата:
Михаил:
И это хорошее качество?

Сhery это же /
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8589
Re: Глава Минпрома о росте утильсбора на машины из РФ: Китайские...
Отправлено: 11.03.26 - 12:30
#4
Цитата:
Михаил:
качество

Я бы тут так сказал, главное как они прогрессируют. Китайские авто 20 лет назад и сейчас по качеству огромная разница, Лада 20 лет назад и сейчас одинаково не очень хороши по качеству! Т.е. китайцы развиваются, а российский автопром топчется на месте и сборка не особо влияет на качество, был КИА сборки Азия авто,ни одного плохого слова сказать не могу! Тем более перечисленные детали заменённые по гарантии это детали которые производят в Китае.
Кстати с интересом посмотрел гибрид BYD в Тарлане, жил бы в частном доме призадумался бы, к нему идёт зарядная станция мощная и можно просто от розетки заряжать, общий заявленный расход чуть больше 3 литров на 100 км.
Профайл
