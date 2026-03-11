Отправлено: - 08:40

Vit:



А ещё прикол в том что эта Надя продолжает заниматься этой фигнёй.

Цитата:Цитата:Не совсем правильно, к Наде люди сами как в МММ несут деньги и молятся чтоб выиграли именно они, а не тот человек, которого они сами пригласили в пирамиду!Вступи в пирамиду и приведи друга, знакомо во втором МММ, когда люди уже зная что Мавроди разработал, у меня есть такие знакомые, понесли денег « которых не жалко проиграть» , и выигрывали поначалу, оставляя прибыль у себя, но ту сумму, которую не жалко, оставляли уже до конца мошенникам.Так это работает в идеале, другое дело что человек, вступивший в пирамиду и позвавший еще своих друзей или знакомых туда, сам становится преступником!А потому Надя делает все правильно, люди ее сами боготворят как Бога, дающего дары за счет других таких же людей, то есть люди эти, потерпевшие сами получается обирают таких же до поры до времени, вот и все