Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 06:07
Как можно найти деньги. Да вскрыть акуанты 3-4 человек. И деньги в сплывут. Я приблизительно знаю чем закончится суд. Поэтому думаю в Астану отправить некоторые контакты и данные.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 07:33
Цитата:
Попроси, пусть перепишут для тебя мне без разницы, пол ярда или пятьсот лямов
111:
Надо было заголовок написать о Пол миллиарда, выглядело бы убедительнее наверно?
Надо было заголовок написать о Пол миллиарда, выглядело бы убедительнее наверно?
Попроси, пусть перепишут для тебя мне без разницы, пол ярда или пятьсот лямов
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 07:34
Цитата:
Шары разуй, это лишь один эпизод. Остальные пострадавшие не хотят светиться, потому что тоже на скамье окажутся.
111:
И что мы читаем далее по тексту, 11 с хвостиком миллионов
И что мы читаем далее по тексту, 11 с хвостиком миллионов
Шары разуй, это лишь один эпизод. Остальные пострадавшие не хотят светиться, потому что тоже на скамье окажутся.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 08:25
Цитата:
Цитата:
То есть один эпизод и ты хочешь собрать эпизоды всего мира для убедительности?
Да, это 3 миллиарда долларов в день и далее можешь как у санитарки помножить на год, так что ли?
Это просто чудовищно и как это Наша Газета это проглядела!!
Второе, о пострадавших, так значит ты просто хочешь построить только на своих личных додумках?
Это много много и очень много разных дел, и люди сами давали эти деньги!
Еще раз, акиматовское дело о хищении у народа совершенно другое!
[Исправлено: 111, 11.03.2026 - 09:27]
maxsaf:
Цитата:
Шары разуй, это лишь один эпизод. Остальные пострадавшие не хотят светиться, потому что тоже на скамье окажутся.
То есть один эпизод и ты хочешь собрать эпизоды всего мира для убедительности?
Да, это 3 миллиарда долларов в день и далее можешь как у санитарки помножить на год, так что ли?
Это просто чудовищно и как это Наша Газета это проглядела!!
Второе, о пострадавших, так значит ты просто хочешь построить только на своих личных додумках?
Это много много и очень много разных дел, и люди сами давали эти деньги!
Еще раз, акиматовское дело о хищении у народа совершенно другое!
[Исправлено: 111, 11.03.2026 - 09:27]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 08:33
Цитата:
Цитата:
Ничего не понял
Я раньше работал в казино и помню, что жестко было нельзя играть в казино, в любом казино, потому что это риск 49 на 51.
Да, можно стать миллионером, но на следующий день ты можешь спустить больше, тогда это уже была 25 лет назад такая психология.
Да и тут она пошла к пациентке своей больницы, к психическо больной и отнесла свои деньги
Эта санитарка понимала, что если человек не дружит с головой, его просто опять положат к ней в больничку и ничего не сделают?
Кто из них болен?
Vit:
Цитата:
И видела своими глазами как приходили бизнесмены с сумками с деньгами. Вот Надя ей в один момент предложили тоже вложиться.
Ничего не понял
Я раньше работал в казино и помню, что жестко было нельзя играть в казино, в любом казино, потому что это риск 49 на 51.
Да, можно стать миллионером, но на следующий день ты можешь спустить больше, тогда это уже была 25 лет назад такая психология.
Да и тут она пошла к пациентке своей больницы, к психическо больной и отнесла свои деньги
Эта санитарка понимала, что если человек не дружит с головой, его просто опять положат к ней в больничку и ничего не сделают?
Кто из них болен?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 08:40
Цитата:
Цитата:
Не совсем правильно, к Наде люди сами как в МММ несут деньги и молятся чтоб выиграли именно они, а не тот человек, которого они сами пригласили в пирамиду!
Вступи в пирамиду и приведи друга, знакомо во втором МММ, когда люди уже зная что Мавроди разработал, у меня есть такие знакомые, понесли денег « которых не жалко проиграть» , и выигрывали поначалу, оставляя прибыль у себя, но ту сумму, которую не жалко, оставляли уже до конца мошенникам.
Так это работает в идеале, другое дело что человек, вступивший в пирамиду и позвавший еще своих друзей или знакомых туда, сам становится преступником!
А потому Надя делает все правильно, люди ее сами боготворят как Бога, дающего дары за счет других таких же людей, то есть люди эти, потерпевшие сами получается обирают таких же до поры до времени, вот и все
Vit:
Цитата:
А ещё прикол в том что эта Надя продолжает заниматься этой фигнёй.
Не совсем правильно, к Наде люди сами как в МММ несут деньги и молятся чтоб выиграли именно они, а не тот человек, которого они сами пригласили в пирамиду!
Вступи в пирамиду и приведи друга, знакомо во втором МММ, когда люди уже зная что Мавроди разработал, у меня есть такие знакомые, понесли денег « которых не жалко проиграть» , и выигрывали поначалу, оставляя прибыль у себя, но ту сумму, которую не жалко, оставляли уже до конца мошенникам.
Так это работает в идеале, другое дело что человек, вступивший в пирамиду и позвавший еще своих друзей или знакомых туда, сам становится преступником!
А потому Надя делает все правильно, люди ее сами боготворят как Бога, дающего дары за счет других таких же людей, то есть люди эти, потерпевшие сами получается обирают таких же до поры до времени, вот и все
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 08:43
Цитата:
Цитата:
Собственно и добавить нечего, тут происходит осознание того, что все остальные жертвы, которые склонили санитарку отдать деньги, сами же и преступники, ведь им перепадала доля из денег санитарки
maxsaf:
Цитата:
Остальные пострадавшие не хотят светиться, потому что тоже на скамье окажутся.
Собственно и добавить нечего, тут происходит осознание того, что все остальные жертвы, которые склонили санитарку отдать деньги, сами же и преступники, ведь им перепадала доля из денег санитарки
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 09:01
Цитата:
Ну разумеется, другое. Я о нем вообще не говорил. Я сравнивал с делом о рудненском колесе обозрения на триста лямов, в котором козлом отпущения сделали юриста, а учредитель спокойно слинял и бабки не нашли
[Исправлено: maxsaf, 11.03.2026 - 10:02]
111:
Еще раз, акиматовское дело о хищении у народа совершенно другое!
Еще раз, акиматовское дело о хищении у народа совершенно другое!
Ну разумеется, другое. Я о нем вообще не говорил. Я сравнивал с делом о рудненском колесе обозрения на триста лямов, в котором козлом отпущения сделали юриста, а учредитель спокойно слинял и бабки не нашли
[Исправлено: maxsaf, 11.03.2026 - 10:02]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 09:03
Цитата:
Это не освобождает их от ответственности. Все преступники должны сидеть в тюрьме. Даже за отруби.
111:
Собственно и добавить нечего, тут происходит осознание того, что все остальные жертвы, которые склонили санитарку отдать деньги, сами же и преступники, ведь им перепадала доля из денег санитарки
Собственно и добавить нечего, тут происходит осознание того, что все остальные жертвы, которые склонили санитарку отдать деньги, сами же и преступники, ведь им перепадала доля из денег санитарки
Это не освобождает их от ответственности. Все преступники должны сидеть в тюрьме. Даже за отруби.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 09:05
Цитата:
Не я. Суд собирает все эпизоды в кучу.
111:
То есть один эпизод и ты хочешь собрать эпизоды всего мира для убедительности?
То есть один эпизод и ты хочешь собрать эпизоды всего мира для убедительности?
Не я. Суд собирает все эпизоды в кучу.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 09:07
Цитата:
Наоборот, я хочу чтобы журналисты всё узнали, и нам, читателям на блюдечке преподнесли. Чтобы у меня личных додумок никаких не осталось
111:
Второе, о пострадавших, так значит ты просто хочешь построить только на своих личных додумках?
Второе, о пострадавших, так значит ты просто хочешь построить только на своих личных додумках?
Наоборот, я хочу чтобы журналисты всё узнали, и нам, читателям на блюдечке преподнесли. Чтобы у меня личных додумок никаких не осталось
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 09:14
Цитата:
Она чё, под домашним арестом что-ли? А по идее в СИЗО должна быть.
Vit:
А ещё прикол в том что эта Надя продолжает заниматься этой фигнёй. Появились новые жертвы уже в феврале когда идёт суд.
А ещё прикол в том что эта Надя продолжает заниматься этой фигнёй. Появились новые жертвы уже в феврале когда идёт суд.
Она чё, под домашним арестом что-ли? А по идее в СИЗО должна быть.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 09:24
Цитата:
Ему объяснять бесполезно, ты же видишь, он гнет свою линию, типа все сами виноваты. Вот такой твой дружбан номерной.
Vit:
Няня моя знакомая.
Няня моя знакомая.
Ему объяснять бесполезно, ты же видишь, он гнет свою линию, типа все сами виноваты. Вот такой твой дружбан номерной.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 09:44
Цитата:
В моей голове только одно неукладывается. Няня была в хоже в их семью. Детям попы вытерала, косички вязала, кормила. Была знакома и с надиной мамой. И с отцом детей они в разводе вместе не живут. Тот спортсмен не помню по какому виду спорта. Кикбокс, или дзюдо. О нем писала НГ. Но он не в теме. Он не приделах о выкрутасах бывшей жены.
Как можно было обмануть няну своих детей? Это же по сути почти родной человек для тебя.
А теперь няня залезла в кредиты который она не в состоянии оплатить. Сумма кредита больше чем её зп. Что вот ей теперь делать?
maxsaf:Я все понимаю что лохи сами виноваты. Там есть бизнесмены, есть левые абсолютно люди. Которые отвалили кучу бабла. Есть один 200 лямов ей дал. Мне лично на них всеравно.
В моей голове только одно неукладывается. Няня была в хоже в их семью. Детям попы вытерала, косички вязала, кормила. Была знакома и с надиной мамой. И с отцом детей они в разводе вместе не живут. Тот спортсмен не помню по какому виду спорта. Кикбокс, или дзюдо. О нем писала НГ. Но он не в теме. Он не приделах о выкрутасах бывшей жены.
Как можно было обмануть няну своих детей? Это же по сути почти родной человек для тебя.
А теперь няня залезла в кредиты который она не в состоянии оплатить. Сумма кредита больше чем её зп. Что вот ей теперь делать?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 10:13
Цитата:
Но моя версия другая. Я думаю не было рублей. Схема стара как мир. Я просто поздно узнал, а так бы отговорил няну не связываться. Думаю схема простая. Сначало мошенник себе в убыток отдавал жертве рубли, потом жертва расслабляется, верит что все работает как часы и вкладывает крупную сумму. И все ловушка срабатывает. Няня так же повелась. Но хотелось девушки подзаработать. Чё там зп у неё маленькая. Живёт одна, конечно хотелось немного заработать.
maxsaf:Короче Надина версия такая: Якобы куча бабла приходила с России через таможню. Якобы одна из смен помогала без припятсвенно провозить сумки с деньгами.
Но моя версия другая. Я думаю не было рублей. Схема стара как мир. Я просто поздно узнал, а так бы отговорил няну не связываться. Думаю схема простая. Сначало мошенник себе в убыток отдавал жертве рубли, потом жертва расслабляется, верит что все работает как часы и вкладывает крупную сумму. И все ловушка срабатывает. Няня так же повелась. Но хотелось девушки подзаработать. Чё там зп у неё маленькая. Живёт одна, конечно хотелось немного заработать.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать