Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 692 из 693
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46989
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 19:32
#10366
Цитата:
Гога:

У меня там есть мое фото, это не меня карма настигнет, я не Верующий
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 19:44
#10367
Цитата:
111:
У меня там есть мое фото, это не меня карма настигнет

----Так про твоего сына говорю , но ты , как всегда - писатель , а не читатель :lol: :lol: :lol: даже не прочел , а сразу ------отвечаешь :lol: :lol: :lol: убери фото сына
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 19:45
#10368
Цитата:
111:
да и какие деньги, это не деньги, мелочь

Про рудненское колесо сколько статей было? Дохирилион. А это всего триста лямов. А тут дело Виталика на пятьсот. Так что иди лесом.
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 19:49
#10369
Цитата:
111:
я не Верующий

---А зачем в церковь ходил на Крещение ? Так , повеселится и поглумиться :-x
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 20:03
#10370
Цитата:
Vit:
Марик смотри. Я позвонил. И нашёл не ких парней. По имени паша. Он мне предложил стрелку.

Надо ехать. Только придумай как обезопасить себя. Скажи кому-то что если через пол часа не отзвонишься - чтобы звонили в полицию. Возьми свидетеля с собой, пусть запись ведёт издалека. Кто ещё какие советы даст? Может заранее вызвать полицию, скажи еду на стрелку, могу пострадать за правое дело. 8-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 20:04
#10371
Цитата:
111:
я не Верующий

Мастер смены обуви в прыжке :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 20:09
#10372
Цитата:
Vit:
Короче у меня есть такой вариант. Полностью историю всю рассказать. Прокатит или нет.

Ты не пострадавший, с тобой редакция общаться не будет.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46989
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 21:55
#10373
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
тут дело Виталика на пятьсот. Т

Ну зачем так врать то
Там госденьги, а тут что?
Всего каких то там денег у частников по миллиону до 20ти?
Или один частник потерял 500 лямов?
То есть не потерял, а отдал сам добровольно?
Или их было десятки людей, которые осознавали риски и все таки сами вложили деньги в пирамиду?
Это не сравнимо, как с дольщиками, и то у дольщиков по лучше смотрится, их спасти могут, этих нет
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 22:52
#10374
Цитата:
111:
а тут что? Всего каких то там денег у частников по миллиону до 20ти? Или один частник потерял 500 лямов?

Статью читай, чтобы вопросы глупые не задавать
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46989
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 23:25
#10375
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Статью читай, чтобы вопросы глупые не задавать

Эта что ли про то, о чем я говорил?
Так где же там 500 лямов?
Там так же по чуть чуть сами заплатили вроде, даже не пытался ее почитать, думаю одна муть, ну сейчас почитаю , раз ты сказал
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46989
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 23:33
#10376
Хех, почитал, там санитарка работает у пациентки психбольницы и целый год в здравом уме отдала ей 11 с хвостиком миллионов
Какие еще 500?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29721
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 01:06
#10377
Цитата:
111:
Какие еще 500?

Ты чё, совсем мозги пропил, что даже название статьи прочитать уже не можешь? ))


Цитата:
В деле около 20 потерпевших, общая сумма ущерба - почти 500 млн тенге.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46989
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 02:03
#10378
Цитата:
maxsaf:

И тут же:
Цитата:
Кроме няни, на заседание никто из числа потерпевших не пришел.

Какие 500 миллионов, о чем ты?
Надо было заголовок написать о Пол миллиарда, выглядело бы убедительнее наверно?
И что мы читаем далее по тексту, 11 с хвостиком миллионов, из которых она сама лично 2 с хвостиком прогуляла по заграницам?
И на лицо преступный сговор пациента и работника психиатрической клиники, вдруг санитарка воровала для клиентки психотропные вещества и антидепрессанты?
Давайте еще и полиционер или как там его, свяжется с заключенным и будет ему бабки отдавать за что то
И другое дело ты сравниваешь про работника акимата, которому никто не дарил денег и он сам их украл у государства сразу большой суммой, пусть не 500, а 100 с чем то, но это более серьезно, чем эта санитарка, которая чуть ли не жила с пациенткой и раздавала деньги сама, фактически и никто ее не запугивал и не угрожал.,
Все делала сама ради своего личного обогащения и жадности
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17512
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 05:52
#10379
Цитата:
111:
Няня моя знакомая. Она хапнула кредит. Да ну холела немного разбогатеть. И была обманута. Что печально она работала у них дома, сидела с детьми. И видела своими глазами как приходили бизнесмены с сумками с деньгами. Вот Надя ей в один момент предложили тоже вложиться. Та и пошла в банк и взяла кредит. И капец деньги пропали. Потом выяснилось что пропали у кучи людей. Там некоторые и по 100 лямов впулили. Потом я узнал что оказывается Надя ещё и картой няни пользовалась и потащили через эту карту десятки лямов. Изучив транзакции я увидел несколько имён. Деньги падали именно им. Одному из них я позвонил и предложил решить все мирным путем. Он отказался. Типа у них все схвачено. И не че им за это не будет. Заседанний прошло уже 3 или 4 потерпевших приходили. Ну просто так совпало что журналист попал именно на эту няну. И другие отсутствовали. Там по хорошему на скамье полсудимых должны сидеть около 4 человек.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17512
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.03.26 - 06:01
#10380
И жертв не 20 человек а больше. Просто не которые плюнули и не захотели возится с этими судами. Да и не законо это вся возня.

А ещё прикол в том что эта Надя продолжает заниматься этой фигнёй. Появились новые жертвы уже в феврале когда идёт суд. Тоесть она плевать хотела на суд находясь под следствием. Плевать хотела на закон.
