Цитата:Няня моя знакомая. Она хапнула кредит. Да ну холела немного разбогатеть. И была обманута. Что печально она работала у них дома, сидела с детьми. И видела своими глазами как приходили бизнесмены с сумками с деньгами. Вот Надя ей в один момент предложили тоже вложиться. Та и пошла в банк и взяла кредит. И капец деньги пропали. Потом выяснилось что пропали у кучи людей. Там некоторые и по 100 лямов впулили. Потом я узнал что оказывается Надя ещё и картой няни пользовалась и потащили через эту карту десятки лямов. Изучив транзакции я увидел несколько имён. Деньги падали именно им. Одному из них я позвонил и предложил решить все мирным путем. Он отказался. Типа у них все схвачено. И не че им за это не будет. Заседанний прошло уже 3 или 4 потерпевших приходили. Ну просто так совпало что журналист попал именно на эту няну. И другие отсутствовали. Там по хорошему на скамье полсудимых должны сидеть около 4 человек.