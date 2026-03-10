Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 19:32
У меня там есть мое фото, это не меня карма настигнет, я не Верующий
Гога:
У меня там есть мое фото, это не меня карма настигнет, я не Верующий
Отправлено: 10.03.26 - 19:44
----Так про твоего сына говорю , но ты , как всегда - писатель , а не читатель даже не прочел , а сразу ------отвечаешь убери фото сына
111:
У меня там есть мое фото, это не меня карма настигнет
У меня там есть мое фото, это не меня карма настигнет
----Так про твоего сына говорю , но ты , как всегда - писатель , а не читатель даже не прочел , а сразу ------отвечаешь убери фото сына
Отправлено: 10.03.26 - 19:45
Про рудненское колесо сколько статей было? Дохирилион. А это всего триста лямов. А тут дело Виталика на пятьсот. Так что иди лесом.
111:
да и какие деньги, это не деньги, мелочь
да и какие деньги, это не деньги, мелочь
Про рудненское колесо сколько статей было? Дохирилион. А это всего триста лямов. А тут дело Виталика на пятьсот. Так что иди лесом.
Отправлено: 10.03.26 - 19:49
---А зачем в церковь ходил на Крещение ? Так , повеселится и поглумиться
111:
я не Верующий
я не Верующий
---А зачем в церковь ходил на Крещение ? Так , повеселится и поглумиться
Отправлено: 10.03.26 - 20:03
Надо ехать. Только придумай как обезопасить себя. Скажи кому-то что если через пол часа не отзвонишься - чтобы звонили в полицию. Возьми свидетеля с собой, пусть запись ведёт издалека. Кто ещё какие советы даст? Может заранее вызвать полицию, скажи еду на стрелку, могу пострадать за правое дело.
Vit:
Марик смотри. Я позвонил. И нашёл не ких парней. По имени паша. Он мне предложил стрелку.
Марик смотри. Я позвонил. И нашёл не ких парней. По имени паша. Он мне предложил стрелку.
Надо ехать. Только придумай как обезопасить себя. Скажи кому-то что если через пол часа не отзвонишься - чтобы звонили в полицию. Возьми свидетеля с собой, пусть запись ведёт издалека. Кто ещё какие советы даст? Может заранее вызвать полицию, скажи еду на стрелку, могу пострадать за правое дело.
Отправлено: 10.03.26 - 20:04
Мастер смены обуви в прыжке
111:
я не Верующий
я не Верующий
Мастер смены обуви в прыжке
Отправлено: 10.03.26 - 20:09
Ты не пострадавший, с тобой редакция общаться не будет.
Vit:
Короче у меня есть такой вариант. Полностью историю всю рассказать. Прокатит или нет.
Короче у меня есть такой вариант. Полностью историю всю рассказать. Прокатит или нет.
Ты не пострадавший, с тобой редакция общаться не будет.
Отправлено: 10.03.26 - 21:55
Ну зачем так врать то
Там госденьги, а тут что?
Всего каких то там денег у частников по миллиону до 20ти?
Или один частник потерял 500 лямов?
То есть не потерял, а отдал сам добровольно?
Или их было десятки людей, которые осознавали риски и все таки сами вложили деньги в пирамиду?
Это не сравнимо, как с дольщиками, и то у дольщиков по лучше смотрится, их спасти могут, этих нет
maxsaf:
тут дело Виталика на пятьсот. Т
Ну зачем так врать то
Там госденьги, а тут что?
Всего каких то там денег у частников по миллиону до 20ти?
Или один частник потерял 500 лямов?
То есть не потерял, а отдал сам добровольно?
Или их было десятки людей, которые осознавали риски и все таки сами вложили деньги в пирамиду?
Это не сравнимо, как с дольщиками, и то у дольщиков по лучше смотрится, их спасти могут, этих нет
Отправлено: 10.03.26 - 22:52
Статью читай, чтобы вопросы глупые не задавать
111:
а тут что? Всего каких то там денег у частников по миллиону до 20ти? Или один частник потерял 500 лямов?
а тут что? Всего каких то там денег у частников по миллиону до 20ти? Или один частник потерял 500 лямов?
Статью читай, чтобы вопросы глупые не задавать
Отправлено: 10.03.26 - 23:25
Эта что ли про то, о чем я говорил?
Так где же там 500 лямов?
Там так же по чуть чуть сами заплатили вроде, даже не пытался ее почитать, думаю одна муть, ну сейчас почитаю , раз ты сказал
maxsaf:
Статью читай, чтобы вопросы глупые не задавать
Эта что ли про то, о чем я говорил?
Так где же там 500 лямов?
Там так же по чуть чуть сами заплатили вроде, даже не пытался ее почитать, думаю одна муть, ну сейчас почитаю , раз ты сказал
Отправлено: 10.03.26 - 23:33
Хех, почитал, там санитарка работает у пациентки психбольницы и целый год в здравом уме отдала ей 11 с хвостиком миллионов
Какие еще 500?
Какие еще 500?
Отправлено: 11.03.26 - 01:06
Ты чё, совсем мозги пропил, что даже название статьи прочитать уже не можешь? ))
111:
Какие еще 500?
Какие еще 500?
Ты чё, совсем мозги пропил, что даже название статьи прочитать уже не можешь? ))
В деле около 20 потерпевших, общая сумма ущерба - почти 500 млн тенге.
Отправлено: 11.03.26 - 02:03
И тут же:
Какие 500 миллионов, о чем ты?
Надо было заголовок написать о Пол миллиарда, выглядело бы убедительнее наверно?
И что мы читаем далее по тексту, 11 с хвостиком миллионов, из которых она сама лично 2 с хвостиком прогуляла по заграницам?
И на лицо преступный сговор пациента и работника психиатрической клиники, вдруг санитарка воровала для клиентки психотропные вещества и антидепрессанты?
Давайте еще и полиционер или как там его, свяжется с заключенным и будет ему бабки отдавать за что то
И другое дело ты сравниваешь про работника акимата, которому никто не дарил денег и он сам их украл у государства сразу большой суммой, пусть не 500, а 100 с чем то, но это более серьезно, чем эта санитарка, которая чуть ли не жила с пациенткой и раздавала деньги сама, фактически и никто ее не запугивал и не угрожал.,
Все делала сама ради своего личного обогащения и жадности
maxsaf:
И тут же:
Кроме няни, на заседание никто из числа потерпевших не пришел.
Какие 500 миллионов, о чем ты?
Надо было заголовок написать о Пол миллиарда, выглядело бы убедительнее наверно?
И что мы читаем далее по тексту, 11 с хвостиком миллионов, из которых она сама лично 2 с хвостиком прогуляла по заграницам?
И на лицо преступный сговор пациента и работника психиатрической клиники, вдруг санитарка воровала для клиентки психотропные вещества и антидепрессанты?
Давайте еще и полиционер или как там его, свяжется с заключенным и будет ему бабки отдавать за что то
И другое дело ты сравниваешь про работника акимата, которому никто не дарил денег и он сам их украл у государства сразу большой суммой, пусть не 500, а 100 с чем то, но это более серьезно, чем эта санитарка, которая чуть ли не жила с пациенткой и раздавала деньги сама, фактически и никто ее не запугивал и не угрожал.,
Все делала сама ради своего личного обогащения и жадности
