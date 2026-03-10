НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17509
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 18:32
#10351
Короче у меня есть такой вариант. Полностью историю всю рассказать. Прокатит или нет. Мне надо понять. Редактор разрешит!
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17509
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 18:40
#10352
Цитата:
111:
Марик смотри. Я позвонил. И нашёл не ких парней. По имени паша. Он мне предложил стрелку. То есть я не понял с какого перепуга мне назначают стрелку. Ты вроде парень понятный. Объясни что я буду на стрелки говорить. То есть у меня украли деньги и я должен объясняться на стрелки?. С кем он приедет.? Некий Павел я кого должен потянуть? О чем мы должны разговаривать. Я не могу врубится. На какую стрелку меня вызвали?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 18:44
#10353
Цитата:
Vit:

Цитата:
На какую стрелку меня вызвали?

Да какие стрелки?
Меня в инсте каждую неделю вызывают на стрелку, да что то еще никого видно не было, брось, это чушь
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 18:48
#10354
Вот каждую неделю мне назначают стрелки и угрожают
И что, принимать это к сердцу?
Просят телефоны, адреса, вычисляют где живу и тд

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 18:50
#10355
Я эти стрелки и угрозы даже не открываю, еще не родился тот человек, который меня тут может запугать

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 18:53
#10356
Последние неделю и две и три не буду скидывать, там матерных слов много, а я редактором на айфоне не могу практически пользоваться, на Сяоми мог, тут нет, стирать много
Просто уже не обращаю внимания
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 18:56
#10357
Ну вот и я вот отвечаю их друзьям, бывает и такое

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 18:56
#10358
Цитата:
111:
Просят телефоны, адреса, вычисляют где живу

----Да уже полстраны знают адрес доблестного представителя русского миа :lol: :lol: :lol:
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 18:58
#10359
Сейчас рублюсь на каком то паблике для тюрков, ну там люди ожесточенные и из разных стран, приходится всех ставить на место

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 19:03
#10360
Цитата:
111:
приходится всех ставить на место

----Ну где это видно , что поставил на место :-) :-) :-)
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 19:04
#10361
Цитата:
Гога:

Цитата:
Да уже полстраны знают адрес доблестного представителя русского миа :lol:

И это я еще не зарегистрирован в Махе, соблюдая русское слово Х..
Кстати Макс неправильно
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46984
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 19:10
#10362
Цитата:
Гога:

Цитата:
Ну где это видно , что поставил на место

Ну вот в истерике тут уже 20 минут назад и просит уйти с сайта, помнишь как вы против меня тут бегали обзывались и жаловались?
Вот так и довожу всяких, которые за мной гоняются теперь по всей инсте, прикольно так, как когда то всегда вы за мной, когда обзывается человек, считай выдохся

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 19:10
#10363
Цитата:
111:
И это я еще не зарегистрирован в Махе

----Да не дай бог . Там тебя ещё не хватало :lol: :lol: :lol:
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 19:12
#10364
Цитата:
111:
которые за мной гоняются теперь по всей инсте




Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12334
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 19:24
#10365
Цитата:
111:

---Убери фото сына с аватарки , не порть ему карму . Поставь своё - быстрее найдут тебя . Или слабо ?
