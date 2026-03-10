Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 18:32
Короче у меня есть такой вариант. Полностью историю всю рассказать. Прокатит или нет. Мне надо понять. Редактор разрешит!
Отправлено: 10.03.26 - 18:40
Цитата:
111:Марик смотри. Я позвонил. И нашёл не ких парней. По имени паша. Он мне предложил стрелку. То есть я не понял с какого перепуга мне назначают стрелку. Ты вроде парень понятный. Объясни что я буду на стрелки говорить. То есть у меня украли деньги и я должен объясняться на стрелки?. С кем он приедет.? Некий Павел я кого должен потянуть? О чем мы должны разговаривать. Я не могу врубится. На какую стрелку меня вызвали?
Отправлено: 10.03.26 - 18:44
Цитата:
Цитата:
Да какие стрелки?
Меня в инсте каждую неделю вызывают на стрелку, да что то еще никого видно не было, брось, это чушь
Vit:
Цитата:
На какую стрелку меня вызвали?
Да какие стрелки?
Отправлено: 10.03.26 - 18:48
Вот каждую неделю мне назначают стрелки и угрожают
И что, принимать это к сердцу?
Просят телефоны, адреса, вычисляют где живу и тд
И что, принимать это к сердцу?
Отправлено: 10.03.26 - 18:50
Я эти стрелки и угрозы даже не открываю, еще не родился тот человек, который меня тут может запугать
Отправлено: 10.03.26 - 18:53
Последние неделю и две и три не буду скидывать, там матерных слов много, а я редактором на айфоне не могу практически пользоваться, на Сяоми мог, тут нет, стирать много
Просто уже не обращаю внимания
Отправлено: 10.03.26 - 18:56
Отправлено: 10.03.26 - 18:56
Цитата:
----Да уже полстраны знают адрес доблестного представителя русского миа
111:
Просят телефоны, адреса, вычисляют где живу
Отправлено: 10.03.26 - 18:58
Сейчас рублюсь на каком то паблике для тюрков, ну там люди ожесточенные и из разных стран, приходится всех ставить на место
Отправлено: 10.03.26 - 19:03
Цитата:
----Ну где это видно , что поставил на место
111:
приходится всех ставить на место
Отправлено: 10.03.26 - 19:04
Цитата:
Цитата:
И это я еще не зарегистрирован в Махе, соблюдая русское слово Х..
Кстати Макс неправильно
Гога:
Цитата:
И это я еще не зарегистрирован в Махе, соблюдая русское слово Х..
Отправлено: 10.03.26 - 19:10
Цитата:
Цитата:
Ну вот в истерике тут уже 20 минут назад и просит уйти с сайта, помнишь как вы против меня тут бегали обзывались и жаловались?
Вот так и довожу всяких, которые за мной гоняются теперь по всей инсте, прикольно так, как когда то всегда вы за мной, когда обзывается человек, считай выдохся
Гога:
Цитата:
Ну вот в истерике тут уже 20 минут назад и просит уйти с сайта, помнишь как вы против меня тут бегали обзывались и жаловались?
Отправлено: 10.03.26 - 19:10
Цитата:
----Да не дай бог . Там тебя ещё не хватало
111:
И это я еще не зарегистрирован в Махе
Отправлено: 10.03.26 - 19:12
Цитата:
111:
которые за мной гоняются теперь по всей инсте
Отправлено: 10.03.26 - 19:24
Цитата:
---Убери фото сына с аватарки , не порть ему карму . Поставь своё - быстрее найдут тебя . Или слабо ?
111:
