Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.03.26 - 20:57
#10321
Что Вы г-н Сайлау знаете например об империи Великих Моголов, которую основали потомкки тех самых кочевников в частности Тамерлана? До 18 века это была четверть всего производства в мире! И да, когда стало нужно те самые кочевники вылезшие из юрт и только что знающие как кошмарить северных и вообще европейских соседей освоили и градостроительство и промышленность и писменность у них появилась!
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4973
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.03.26 - 21:23
#10322
Цитата:
saba:
До 18 века это была четверть всего производства в мире!

И что же производили, тогда? Хотя сегодня это вообще отношения к теме вопроса не имеет. Или они тогда уже ипфоны производили? :lol:
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.03.26 - 22:50
#10323
Цитата:
111:

Ты чё, в запое после днюхи? Или все таки закрыли тебя за разжигание? :lol:
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.03.26 - 08:03
#10324
Цитата:
Эл-починно:
что же производили, тогда

А почитайте для саморазвития!
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.03.26 - 08:09
#10325
Для г-на Сайлау! Я с вами на ты не переходил! Истерить не собирался, возмутил Ваш комментарий, именно с таких начиналась вся националистическая, даже больше расистская история! Мы пришли дали вам цивилизацию, вы нам по гроб жизни за это обязаны, разве не так? Вот это высокомерие и убивает, отсюда и нелюбовь к колонизаторам, которую Вы подчеркнули! Это такая позиция "Белого господина" по отношению к аборигенам!
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8056
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.03.26 - 09:24
#10326
Успокойся,мой посыл как раз направлен тем,кто с пеной у рта доказывал как проклятые комуняки сгноили их в лагерях,уморили с голоду,хотя забывают что другая сторона тоже не ангелы. Все, на этом точка иначе наведу порчу на тебя :lol:
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.03.26 - 14:35
#10327
Хамство у старых коммунистов в крови? Помнится старый коммунист НАН тоже всем тыкал публично и многим даже это нравилось. Особенно когда какого нибудь чиновника распекал!
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.03.26 - 15:07
#10328
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ты чё, в запое после днюхи? Или все таки закрыли тебя за разжигание? :lol:

Война, прекрасная пора для комментариев, даже некогда порой, столько пишут мне воодушевленных войной комментаторов
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.03.26 - 21:18
#10329
Цитата:
111:
Война, прекрасная пора

Цитата:
111:
даже некогда порой, столько пишут мне

Не свисти. Некогда присесть и больно сидеть - это разные вещи. У тебя там промежутки на скрине по нескольку часов ;-)
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4973
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.03.26 - 21:26
#10330
Цитата:
saba:
А почитайте для саморазвития!

Так я предпочитаю информацию от первоисточника. Вы вот первый заявили... ;-)
s
saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8587
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.03.26 - 13:40
#10331
Цитата:
Эл-починно:
первоисточника

Я бы хотел быть первоисточником, но увы! Информация в основном почерпнута из книг, лекций наших преподователей, в интернет по этому поводу заглядываю, только чтобы сомнений не было в себе, правильно ли я помню!
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17502
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 14:13
#10332
Предлагаю поиграть в новую игру. Помните была такая телепередача. Что, где когда. Суть была в разгодать загадку . Вопрос к знатокам. Родственик он же юрист, он же бывший полицейский, должность следователь.. Вопрос знатокам. Он в курсе где 500 лямов?.
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17502
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.03.26 - 14:14
#10333
Блин. Такой не удобный вопрос задал. Аж прям стыдно стало.
