Беременную женщину с ребёнком эвакуировали спасатели с занесённой метелью трассы в Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53645
Беременную женщину с ребёнком эвакуировали спасатели с занесённой метелью трассы в Костанайской области
Отправлено: 09.03.26 - 14:51
Неподалёку от села им. Павлова (Костанайский район) спасатели обнаружили транспортные средства, застрявшие в снежных заносах. Из одного из автомобилей эвакуировали беременную женщину с маленьким ребёнком, которых доставили в Костанай. Остальные водители и пассажиры отказались от эвакуации.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3972
Re: Беременную женщину с ребёнком эвакуировали спасатели с...
Отправлено: 09.03.26 - 14:51
#1
Что за дурацкое называние - село имени Павлова. Была Борис-Романовка. Хорошо, что преименовали в честь дважды героя ВОВ Павлова, так бусть будет Павловка. Так же и с бывшим Тарановским районом. Почему бы ему просто не быть Майлинским, а не районом имени Майлина.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2213
Отправлено: 09.03.26 - 16:01
#2
Цитата:
юля елиссева:
Что за дурацкое называние

Переименоваторам ума не занимать - его нет просто-напросто.
Зато будет повод переименовать повторно, более звучно.
У нас даже переименовать нормально не могут. Позорники
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8587
Re: Беременную женщину с ребёнком эвакуировали спасатели с...
Отправлено: 09.03.26 - 18:38
#3
Цитата:
юля елиссева:
дурацкое называние - село имени Павлова. Была Борис-Романовка. Хорошо, что пре

А кто нибудь помнит улицу под названием "Площадь революции", нынешняя Победы?
Честно говоря я бы не считаю, что хорошо что Борис-Романовку переименовали! Практически лишили героя малой Родины! Думаю как то по другому можно было бы увековечить имя, хотя и так вроде бы многое что сделано! Чем кстати провинились Роман Лобов и Борис Кукушкин основатели этого села?
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17502
Отправлено: 10.03.26 - 09:58
#4
Цитата:
юля елиссева:
Цитата:
vofkakst:
Критиковать переименование опасян. Могут и в сепары определить. Все равно переименуют всё и всех. Поэтому лучше расслабится и получать удовольствие от новых названий. Зачем нервы себе трепать. А кому не нравится вон, чемодан вокзал и домой) да Абайка? Я правильно мыслю?)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29707
Отправлено: 10.03.26 - 10:07
#5
Цитата:
Vit:
кому не нравится вон, чемодан вокзал и домой) да Абайка? Я правильно мыслю?)

Ха-ха, он уже где-нибудь в акимате сидит, туалет себе персональный строит :lol:
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2213
Отправлено: 10.03.26 - 10:14
#6
Цитата:
Vit:
получать удовольствие от новых названий

Страшно то, что я, человек, родившийся и выросший в к(у)останае, уже не знаю половины города - то какой то шакшак, то Шаяхметов, то сагадат - кто все эти люди? Ну и населенные пункты - айет, айсары и прочее. Зачем ворошить то , что есть? Стройте новые улицы - да называйте как хотите.
Т
Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2833
Отправлено: 10.03.26 - 10:35
#7
Обсуждение ушло совсем в сторону от темы статьи. Дальше будем удалять отклонения.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2213
Отправлено: 10.03.26 - 11:31
#8
Цитата:
Тимур Гафуров:
Обсуждение ушло совсем в сторону от темы статьи.

Ну не совсем.
Вдруг эта информация будет важна - может чьч-то беременная супруга застряла возле Борис-Романовки. А в статье пишется про Павлова. Не все сразу принимают переименованные названия.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17502
Отправлено: 10.03.26 - 11:50
#9
Цитата:
vofkakst:
Логистика действительно путается. Это тема актуальна. Иногда улицы теряются. Да че далеко ходить. Вы все можете набрать г. Астана любую улицу и яндекс выдаёт два варианта. Два. Даже город выдаёт два варианта нур султан и Астана.

П. С не удалять мой комент. Правильно vofka накинул тему. А если та же служба скорой не успеют приехать по адресу. Запутаются и если уж переименовывать то это должно быть в GPS и глонас.
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2833
Отправлено: 10.03.26 - 12:42
#10
Тема топонимики актуальна, согласен. Но не в этой ветке, пожалуйста.
