Беременную женщину с ребёнком эвакуировали спасатели с занесённой метелью трассы в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53645
Отправлено: 09.03.26 - 14:51
Неподалёку от села им. Павлова (Костанайский район) спасатели обнаружили транспортные средства, застрявшие в снежных заносах. Из одного из автомобилей эвакуировали беременную женщину с маленьким ребёнком, которых доставили в Костанай. Остальные водители и пассажиры отказались от эвакуации.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3972
Отправлено: 09.03.26 - 14:51
Что за дурацкое называние - село имени Павлова. Была Борис-Романовка. Хорошо, что преименовали в честь дважды героя ВОВ Павлова, так бусть будет Павловка. Так же и с бывшим Тарановским районом. Почему бы ему просто не быть Майлинским, а не районом имени Майлина.
Отправлено: 09.03.26 - 16:01
Цитата:
Переименоваторам ума не занимать - его нет просто-напросто.
Зато будет повод переименовать повторно, более звучно.
У нас даже переименовать нормально не могут. Позорники
юля елиссева:
Переименоваторам ума не занимать - его нет просто-напросто.
Зато будет повод переименовать повторно, более звучно.
У нас даже переименовать нормально не могут. Позорники
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8587
Отправлено: 09.03.26 - 18:38
Цитата:
А кто нибудь помнит улицу под названием "Площадь революции", нынешняя Победы?
Честно говоря я бы не считаю, что хорошо что Борис-Романовку переименовали! Практически лишили героя малой Родины! Думаю как то по другому можно было бы увековечить имя, хотя и так вроде бы многое что сделано! Чем кстати провинились Роман Лобов и Борис Кукушкин основатели этого села?
юля елиссева:
А кто нибудь помнит улицу под названием "Площадь революции", нынешняя Победы?
Честно говоря я бы не считаю, что хорошо что Борис-Романовку переименовали! Практически лишили героя малой Родины! Думаю как то по другому можно было бы увековечить имя, хотя и так вроде бы многое что сделано! Чем кстати провинились Роман Лобов и Борис Кукушкин основатели этого села?
Отправлено: 10.03.26 - 09:58
Цитата:
юля елиссева:Цитата:
vofkakst:Критиковать переименование опасян. Могут и в сепары определить. Все равно переименуют всё и всех. Поэтому лучше расслабится и получать удовольствие от новых названий. Зачем нервы себе трепать. А кому не нравится вон, чемодан вокзал и домой) да Абайка? Я правильно мыслю?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29707
Отправлено: 10.03.26 - 10:07
Цитата:
Ха-ха, он уже где-нибудь в акимате сидит, туалет себе персональный строит
Vit:
Ха-ха, он уже где-нибудь в акимате сидит, туалет себе персональный строит
Отправлено: 10.03.26 - 10:14
Цитата:
Страшно то, что я, человек, родившийся и выросший в к(у)останае, уже не знаю половины города - то какой то шакшак, то Шаяхметов, то сагадат - кто все эти люди? Ну и населенные пункты - айет, айсары и прочее. Зачем ворошить то , что есть? Стройте новые улицы - да называйте как хотите.
Vit:
Страшно то, что я, человек, родившийся и выросший в к(у)останае, уже не знаю половины города - то какой то шакшак, то Шаяхметов, то сагадат - кто все эти люди? Ну и населенные пункты - айет, айсары и прочее. Зачем ворошить то , что есть? Стройте новые улицы - да называйте как хотите.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2833
Отправлено: 10.03.26 - 10:35
Обсуждение ушло совсем в сторону от темы статьи. Дальше будем удалять отклонения.
Отправлено: 10.03.26 - 11:31
Цитата:
Ну не совсем.
Вдруг эта информация будет важна - может чьч-то беременная супруга застряла возле Борис-Романовки. А в статье пишется про Павлова. Не все сразу принимают переименованные названия.
Тимур Гафуров:
Ну не совсем.
Вдруг эта информация будет важна - может чьч-то беременная супруга застряла возле Борис-Романовки. А в статье пишется про Павлова. Не все сразу принимают переименованные названия.
Отправлено: 10.03.26 - 11:50
Цитата:
П. С не удалять мой комент. Правильно vofka накинул тему. А если та же служба скорой не успеют приехать по адресу. Запутаются и если уж переименовывать то это должно быть в GPS и глонас.
vofkakst:Логистика действительно путается. Это тема актуальна. Иногда улицы теряются. Да че далеко ходить. Вы все можете набрать г. Астана любую улицу и яндекс выдаёт два варианта. Два. Даже город выдаёт два варианта нур султан и Астана.
П. С не удалять мой комент. Правильно vofka накинул тему. А если та же служба скорой не успеют приехать по адресу. Запутаются и если уж переименовывать то это должно быть в GPS и глонас.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2833
Отправлено: 10.03.26 - 12:42
Тема топонимики актуальна, согласен. Но не в этой ветке, пожалуйста.
