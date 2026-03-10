НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ “Казгидромет“ прокомментировал информацию о приближении “кислотных облаков“ с территории Ирана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53645
“Казгидромет“ прокомментировал информацию о приближении “кислотных облаков“ с территории Ирана
Отправлено: 10.03.26 - 09:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что удары США и Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана привели к возникновению масштабных пожаров на НПЗ и нефтехранилищах. В результате якобы образовалось токсичное облако.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17502
Re: “Казгидромет“ прокомментировал информацию о приближении...
Отправлено: 10.03.26 - 09:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
воздерживаться от распространения непроверенной информации.

Как показывает жизненная практика. Сарафанное радио иногда говорит правдивую инфу чем официальная версия. Увы. Теперь и не знаешь кому верить. :-x
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8056
Re: “Казгидромет“ прокомментировал информацию о приближении...
Отправлено: 10.03.26 - 10:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я каждый день наблюдаю направление ветра, стоит только глянуть на трубу ТЭЦ, в основном ветер дует с севера на юг, редко с востока на запад. Практически никогда не видел обратной картины. Думаю, нам не грозит кичслотные или дымовые осадки
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17502
“Казгидромет“ прокомментировал информацию о приближении “кислотных облаков“ с территории Ирана
Отправлено: 10.03.26 - 11:03
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет. Ветер в разных регионах по разному дует. Например в акмоленской обл дует с юга.
Тут надо биологов спросить. Почему так.незнаб.Так как я очень наблюдательный и обратил внимание что дождь, и снег к нам идёт с Москвы и с Европы. Я по костанай. Астана Незнаю. Там подругому.

[Исправлено: Vit, 10.03.2026 - 11:03]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 97, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 97
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS