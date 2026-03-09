Отправлено: - 18:38

юля елиссева:

дурацкое называние - село имени Павлова. Была Борис-Романовка. Хорошо, что пре

Цитата:А кто нибудь помнит улицу под названием "Площадь революции", нынешняя Победы?Честно говоря я бы не считаю, что хорошо что Борис-Романовку переименовали! Практически лишили героя малой Родины! Думаю как то по другому можно было бы увековечить имя, хотя и так вроде бы многое что сделано! Чем кстати провинились Роман Лобов и Борис Кукушкин основатели этого села?