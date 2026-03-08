Отправлено: - 20:11

Конечно суд структура не зависимая, но по умыслу и сути, так должна быть. Только тогда откуда такие приговоры. В конституции или законе, где то есть статья с ограничением свободы, за конструктивную критику? Да и вообще есть ли такая статья? Разжигания нет, дискриминации власти нет, за что срок?