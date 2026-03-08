Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится тишины, от костанайского психолога
Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится тишины, от костанайского психолога
Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится тишины, от костанайского психолога
Отправлено: 08.03.26 - 11:17
Им скучно и всегда «необходимо что-то включить». Им тяжело уснуть без мультфильмов, просмотра ленты в социальных сетях или беседы в виртуальном пространстве. Но если честно: кто создал «кокон» для своего ребенка? На этот вопрос отвечает психолог Ирина ХИЖНЯК.
Re: Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится...
Отправлено: 08.03.26 - 11:17
У моих друзей дети в младенчестве бились головой об стену, вроде так протест выражали, выросли и все равно они чем-то отличаются от своих сверстников, необщительные, что ли
Re: Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится...
Отправлено: 08.03.26 - 11:36
«А почему раньше было не скучно без телефона?»
Ещё как было, и развлекали себя страшными вещами. Кто из форумчан знает, сколько развлечений из карбида себе изобретали? Кто знает зачем серу от спичек между двумя болтами закручивали? Или как из спицы велосипедной пугач сделать? А сколько крыш облазили без страховки? Берданку только ленивый себе не делал. Я на свое детство оглядываюсь - чудо, что жив остался. А сейчас Роблокс - самое опасное место, прям куда деваться. Да оно с опасным даже рядом не стояло
Re: Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится...
Отправлено: 08.03.26 - 20:17
Из селитры бомбочки делали, из пластиковых шариков - дымовушки. С плотины ныряли. Да много чего. Счастливее детства представить себе не могу. Велики полностью перебирали, сами ремонтировали. Сегодняшним попробуй объясни почему аккумуляторную жидкость пить нельзя, истерику ещё закатит - хочу попробовать, и всё тут!
Из селитры бомбочки делали, из пластиковых шариков - дымовушки. С плотины ныряли. Да много чего. Счастливее детства представить себе не могу. Велики полностью перебирали, сами ремонтировали. Сегодняшним попробуй объясни почему аккумуляторную жидкость пить нельзя, истерику ещё закатит - хочу попробовать, и всё тут!
Re: Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится...
Отправлено: 09.03.26 - 06:58
Походу мы с тобой одного возроста. Да было у нас в детстве и карбит. И спицы от велика и как сказал эль почином велики разбирали на раз. Все это было. Но самое удивительное друзья находили тебя без телефона, без васап. Был звонок в дверь.
Походу мы с тобой одного возроста. Да было у нас в детстве и карбит. И спицы от велика и как сказал эль почином велики разбирали на раз. Все это было. Но самое удивительное друзья находили тебя без телефона, без васап. Был звонок в дверь.
Re: Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится...
Отправлено: 09.03.26 - 07:08
Можно контакт психолога? Ирины. У меня чердак улетает. Слезы иногда идут. Слезы от того что я редко маме говорил что я её люблю. Когда она говорила сынок садись чай попьём а ей да не когда, спешу. А куда я спешу.? Сам не знаю.
Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится тишины, от костанайского психолога
Отправлено: 09.03.26 - 08:57
Самый страшный сон у меня когда я где то в другой стране услышать звонок тебе. Твоя мама умерла. А ты стоишь на таможни и у тебя руки начинают трястись. Начинаешь ругаться. А тебя вызывают ФСБ. И начинают мозги выносить. Крыша едет. Я паспорт забираю и нах посылаю всех. Он мне. Виталя успокойся я тебя понимаю, и иду на встречу как проваславный. Дело в том что у меня ровно 2 дня прилететь домой и попрощаться
Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится тишины, от костанайского психолога
Отправлено: 09.03.26 - 09:13
Есть сухая статистика, цифры. По статистике значительно сократился детский травматизм, несчастные случаи со смертельным исходом, драки. Поэтому фокус внимания сместился с физического здоровья на психологическое. Но в целом изменения в положительную сторону. Понятное дело, что психологи будут бить тревогу по любому поводу, это их работа.
Есть сухая статистика, цифры. По статистике значительно сократился детский травматизм, несчастные случаи со смертельным исходом, драки. Поэтому фокус внимания сместился с физического здоровья на психологическое. Но в целом изменения в положительную сторону. Понятное дело, что психологи будут бить тревогу по любому поводу, это их работа.
Re: Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится...
Отправлено: 09.03.26 - 09:21
Вобщем у меня есть слезы не только по маме. Я чувствую свою вину по одному человеку. Стоял в очереди на границу неделю. Пацан ко мне подошёл. Ему скучно как я понял. Предложил выпить он. Ну мы и бухнули. Поговорили, вроде все норм. Хороший парень. Боря его звали.. Он с алматы. Он не проснулся. Умер.
Вина моя в том что не надо было мне соглашаться бухнуть. Если бы я отказал ему бухнуть, возможно он был бы жив. И дети его незнали бы проблем. Жена тоже бы видела его..
Вобщем у меня есть слезы не только по маме. Я чувствую свою вину по одному человеку. Стоял в очереди на границу неделю. Пацан ко мне подошёл. Ему скучно как я понял. Предложил выпить он. Ну мы и бухнули. Поговорили, вроде все норм. Хороший парень. Боря его звали.. Он с алматы. Он не проснулся. Умер.
Вина моя в том что не надо было мне соглашаться бухнуть. Если бы я отказал ему бухнуть, возможно он был бы жив. И дети его незнали бы проблем. Жена тоже бы видела его..
Re: Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится...
Отправлено: 09.03.26 - 09:25
Вам, видимо, нужен специалист для взрослых пациентов. Поищите в интернете.
Вам, видимо, нужен специалист для взрослых пациентов. Поищите в интернете.
