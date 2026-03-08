Отправлено: - 09:21

maxsaf:



Цитата:Вобщем у меня есть слезы не только по маме. Я чувствую свою вину по одному человеку. Стоял в очереди на границу неделю. Пацан ко мне подошёл. Ему скучно как я понял. Предложил выпить он. Ну мы и бухнули. Поговорили, вроде все норм. Хороший парень. Боря его звали.. Он с алматы. Он не проснулся. Умер.Вина моя в том что не надо было мне соглашаться бухнуть. Если бы я отказал ему бухнуть, возможно он был бы жив. И дети его незнали бы проблем. Жена тоже бы видела его..