≡ Общественника Оразалы Ержанова, критиковавшего проект новой Конституции, арестовал на два месяца суд в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53641
Общественника Оразалы Ержанова, критиковавшего проект новой Конституции, арестовал на два месяца суд в Казахстане
Отправлено: 08.03.26 - 20:05
В полиции ранее сообщили о возбуждении уголовного дела "по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав". 5 марта, примерно в 19:40, за час до истечения срока ареста на 10 суток у Оразалы Ержанова, его арестовали еще на два месяца.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29705
Отправлено: 08.03.26 - 20:05
#1
Цитата:
может привести негативное мнение у общества о референдуме» 

Благодаря таким арестам, и штрафам НГ - негативнее уже некуда. :lol:Я бы задумываться начал, что не так с новой редакцией, что ее так жёстко проталкивают. Никого не призываю к мыслительным процессам, а то ещё обвинят в воспрепятствовании бездумному голосованию :lol:

[Исправлено: maxsaf, 08.03.2026 - 21:11]
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4973
Отправлено: 08.03.26 - 20:11
#2
Конечно суд структура не зависимая, но по умыслу и сути, так должна быть. Только тогда откуда такие приговоры. В конституции или законе, где то есть статья с ограничением свободы, за конструктивную критику? Да и вообще есть ли такая статья? Разжигания нет, дискриминации власти нет, за что срок? 8-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29705
Отправлено: 08.03.26 - 20:12
#3
Цитата:
Эл-починно:
за что срок?

За то, что новая конституция не по нраву. Интересно, а если начать продвигать новую редакцию, и нахваливать - это не будет считаться попыткой повлиять на избирателей?))

[Исправлено: maxsaf, 08.03.2026 - 21:14]
