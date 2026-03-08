НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
11 рейсов доставили казахстанцев домой с Ближнего Востока в ночь на 8 марта
 
 
N
§ NG.kz
11 рейсов доставили казахстанцев домой с Ближнего Востока в ночь на 8 марта
Отправлено: 08.03.26 - 16:49
Отправлено: 08.03.26 - 16:48
В ночь на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока было выполнено 11 рейсов авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyDubai и Air Arabia, которые доставили на родину 1786 пассажиров, сообщает Комитет гражданской авиации.
§ 111
Re: 11 рейсов доставили казахстанцев домой с Ближнего Востока в...
Отправлено: 08.03.26 - 16:48
Сколько патриотов Казахстана то накупили там хаты, молодцы!
Особенно радовало когда Токаев в Америке был, там столько патриотов казахстанцев оказалось, не ожидал.
