Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в Казахстане
Отправлено: 07.03.26 - 19:28
Туризм – отрасль, которая одной из первых реагирует на политические кризисы. Когда в мире звучат новости о военных конфликтах, это почти мгновенно отражается на решениях людей: лететь ли в отпуск или поменять направление. Читать новость
Мне кажется многие ездят (летают) на юга,ради какого-то престижа, мол посмотрите,мы тоже не хуже вас. Переться в жару и быть не съеденным или ужаленым какой-то тварью, а ещё хуже не попасть на военный конфликт. Я бы предпочёл посмотреть скандинавские страны,Европу, ещё раз побывать в Москве и Питере, посмотреть Сибирь
сайлау курманов: Мне кажется многие ездят (летают) на юга,ради какого-то престижа,
Одним хвастаются, что две недели там, три недели тут, столько лямов там, столько лямов тут. Это про престиж. А в узком кругу нытье: там плохо кормили, тут хамство, ещё где-то - всё дорого, сидели в номере. Нафига такой туризм? Или переться куда-то, в палатках под дождём мёрзнуть. Я нигде себя так комфортно не чувствую, как в своем краю, на шашлыках
Казахстан в этом плане имеет серьезный потенциал: Алаколь, Балхаш, Бурабай, Кольсайские озера, Чарынский каньон. Ес
Да нет никакого потенциала, за рубеж выезжают специально, чтоб не видеть тут одни и те же рожи и этот менталитет, чтобы увидеть другую цивилизацию, что то совсем отличное от нее, даже если страна беднее или богаче, без разницы. Другой быт и другую культуру. Те кто богаты, конечно это делают всегда, победнее раз в десятилетку, но едут и никакой чарынский район или дорогущие лодки на Кольсае , по моему там тоже был, не заменят такие же лодки где нибудь на воде вокруг какого то нищего Египта. Бурабай вообще бред для обычного человека, вокруг гамно, штрафы и кучи дерьма и два несчастных озерка с соснами и какими то горками.
Российская певица Клава Кока(не знаком с её творчеством) сняла в Мангистау клип. Все только охают и ахают(россияне) неужели Казахстан? Откуда там марсианские пейзажи? Ну а если попу загореть, лучше юга мест конечно нет!
111: Да нет никакого потенциала, за рубеж выезжают специально, чтоб не видеть тут одни и те же рожи и этот менталите
Египет,Тайланд,Вьетнам там все наши рожи и наш менталитет. На Пхукете я в первый день вышел на улицу и сразу услышал -"Кустанай привет" оказалось коллега спекулянт со складской. В Вьетнаме девушка казашка очень громко на русском языке ругалась с водителем автобуса вьетнамцем,оказывается она забыла свой смартфон в отеле а он такой тупой не хочет развернуться и съездить за ним,причем автобус был не экскурсионный ,а общественный. В Египте на баре я познакомился с казахом из Новоишимки который по секрету поведал мне что занимается зерном,а здесь он отдыхает с любовницей
Российская певица Клава Кока(не знаком с её творчеством) сняла в Мангистау клип. Все только охают и ахают(россияне) неужели Казахстан? Откуда там марсианские пейзажи? Ну а если попу загореть, лучше юга мест конечно нет!
Да, поехала смотреть на то, правда ли мы с Монголией одинаковы и живем в юртах Для тех, у кого бабло есть, тем можно отдыхать в Казахстане по европейски, в том же гадюшнике Бурабае они могут спокойно снимать дорогие отели типа Риксос и быть довольными или в том же Мангышлаке Основная масса живет в гамне, купается там же и отдыхает, потому что денег нет поселиться в нормальное место. Клава Кока рак раз и шиковала по таким местам, куда не дойдет нога обычного казахстанца из за дороговизны
