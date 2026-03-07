НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53638
Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в Казахстане
Отправлено: 07.03.26 - 19:28
Туризм – отрасль, которая одной из первых реагирует на политические кризисы. Когда в мире звучат новости о военных конфликтах, это почти мгновенно отражается на решениях людей: лететь ли в отпуск или поменять направление.
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10525
Re: Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в...
Отправлено: 07.03.26 - 19:28
#1
Цитата:
Впрочем, некоторые туристы всерьез задумываются о необходимости в дальних перелетах: никто не знает, где завтра выстрелит, даже поезда в Таиланд вызывают вопрос.

Источник:

О каких поездах в Тайланд идёт речь?Я что то пропустил?
Выложите пожалуста расписание поездов в Тайланд и если можно расписание электричек во Вьетнам
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8585
Re: Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в...
Отправлено: 07.03.26 - 20:32
#2
Цитата:
Добринцофф:
поездов в Тайланд

Это уже болезнь всех новых СМИ , экономят на корректоре! Скорее всего поездки в Таиланд, а может Т9 постарался и никто не обратил внимания.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8055
Re: Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в...
Отправлено: 08.03.26 - 11:49
#3
Мне кажется многие ездят (летают) на юга,ради какого-то престижа, мол посмотрите,мы тоже не хуже вас. Переться в жару и быть не съеденным или ужаленым какой-то тварью, а ещё хуже не попасть на военный конфликт. Я бы предпочёл посмотреть скандинавские страны,Европу, ещё раз побывать в Москве и Питере, посмотреть Сибирь
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29703
Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в Казахстане
Отправлено: 08.03.26 - 12:06
#4
Цитата:
сайлау курманов:
Мне кажется многие ездят (летают) на юга,ради какого-то престижа,

Одним хвастаются, что две недели там, три недели тут, столько лямов там, столько лямов тут. Это про престиж. А в узком кругу нытье: там плохо кормили, тут хамство, ещё где-то - всё дорого, сидели в номере. Нафига такой туризм? Или переться куда-то, в палатках под дождём мёрзнуть. Я нигде себя так комфортно не чувствую, как в своем краю, на шашлыках :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29703
Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в Казахстане
Отправлено: 08.03.26 - 12:23
#5
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46963
Re: Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в...
Отправлено: 08.03.26 - 13:24
#6
Цитата:
Казахстан в этом плане имеет серьезный потенциал: Алаколь, Балхаш, Бурабай, Кольсайские озера, Чарынский каньон. Ес

Да нет никакого потенциала, за рубеж выезжают специально, чтоб не видеть тут одни и те же рожи и этот менталитет, чтобы увидеть другую цивилизацию, что то совсем отличное от нее, даже если страна беднее или богаче, без разницы.
Другой быт и другую культуру.
Те кто богаты, конечно это делают всегда, победнее раз в десятилетку, но едут и никакой чарынский район или дорогущие лодки на Кольсае , по моему там тоже был, не заменят такие же лодки где нибудь на воде вокруг какого то нищего Египта.
Бурабай вообще бред для обычного человека, вокруг гамно, штрафы и кучи дерьма и два несчастных озерка с соснами и какими то горками.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8585
Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в Казахстане
Отправлено: 08.03.26 - 13:33
#7
Цитата:
сайлау курманов:

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
111:

Российская певица Клава Кока(не знаком с её творчеством) сняла в Мангистау клип. Все только охают и ахают(россияне) неужели Казахстан? Откуда там марсианские пейзажи? Ну а если попу загореть, лучше юга мест конечно нет!
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10525
Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в Казахстане
Отправлено: 08.03.26 - 14:21
#8
Цитата:
111:
Да нет никакого потенциала, за рубеж выезжают специально, чтоб не видеть тут одни и те же рожи и этот менталите

Египет,Тайланд,Вьетнам там все наши рожи и наш менталитет.
На Пхукете я в первый день вышел на улицу и сразу услышал -"Кустанай привет" оказалось коллега спекулянт со складской.
В Вьетнаме девушка казашка очень громко на русском языке ругалась с водителем автобуса вьетнамцем,оказывается она забыла свой смартфон в отеле а он такой тупой не хочет развернуться и съездить за ним,причем автобус был не экскурсионный ,а общественный.
В Египте на баре я познакомился с казахом из Новоишимки который по секрету поведал мне что занимается зерном,а здесь он отдыхает с любовницей ;-)
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46963
Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в Казахстане
Отправлено: 08.03.26 - 15:51
#9
Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
В Египте на баре я познакомился с казахом из Новоишимки который по секрету поведал мне что

Ну как раз и поэтому мы в Египте были именно в немецком отеле, в Турции тоже старались, но да, там наших полно, но мы не сближались
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46963
Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в Казахстане
Отправлено: 08.03.26 - 15:56
#10
Цитата:
saba:

Цитата:
Российская певица Клава Кока(не знаком с её творчеством) сняла в Мангистау клип. Все только охают и ахают(россияне) неужели Казахстан? Откуда там марсианские пейзажи? Ну а если попу загореть, лучше юга мест конечно нет!

Да, поехала смотреть на то, правда ли мы с Монголией одинаковы и живем в юртах
Для тех, у кого бабло есть, тем можно отдыхать в Казахстане по европейски, в том же гадюшнике Бурабае они могут спокойно снимать дорогие отели типа Риксос и быть довольными или в том же Мангышлаке
Основная масса живет в гамне, купается там же и отдыхает, потому что денег нет поселиться в нормальное место.
Клава Кока рак раз и шиковала по таким местам, куда не дойдет нога обычного казахстанца из за дороговизны
