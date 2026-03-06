Что Вы г-н Сайлау знаете например об империи Великих Моголов, которую основали потомкки тех самых кочевников в частности Тамерлана? До 18 века это была четверть всего производства в мире! И да, когда стало нужно те самые кочевники вылезшие из юрт и только что знающие как кошмарить северных и вообще европейских соседей освоили и градостроительство и промышленность и писменность у них появилась!
Для г-на Сайлау! Я с вами на ты не переходил! Истерить не собирался, возмутил Ваш комментарий, именно с таких начиналась вся националистическая, даже больше расистская история! Мы пришли дали вам цивилизацию, вы нам по гроб жизни за это обязаны, разве не так? Вот это высокомерие и убивает, отсюда и нелюбовь к колонизаторам, которую Вы подчеркнули! Это такая позиция "Белого господина" по отношению к аборигенам!
Успокойся,мой посыл как раз направлен тем,кто с пеной у рта доказывал как проклятые комуняки сгноили их в лагерях,уморили с голоду,хотя забывают что другая сторона тоже не ангелы. Все, на этом точка иначе наведу порчу на тебя
Я бы хотел быть первоисточником, но увы! Информация в основном почерпнута из книг, лекций наших преподователей, в интернет по этому поводу заглядываю, только чтобы сомнений не было в себе, правильно ли я помню!
