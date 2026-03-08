Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Почки могут «умирать молча» - Доктор Антон Кистанов о своей проофессии, пациентах, тяжелых случаях... и жизни после травмы
Почки могут «умирать молча» - Доктор Антон Кистанов о своей проофессии, пациентах, тяжелых случаях... и жизни после травмы
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 81
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать