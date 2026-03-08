НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Почки могут «умирать молча» - Доктор Антон Кистанов о своей проофессии, пациентах, тяжелых случаях... и жизни после травмы
 
 
Почки могут «умирать молча» - Доктор Антон Кистанов о своей проофессии, пациентах, тяжелых случаях... и жизни после травмы
Отправлено: 08.03.26 - 07:34
Отправлено: 08.03.26 - 07:34
В июле прошлого года на врача-уролога Антона КИСТАНОВА в приёмном покое Костанайской областной больницы напал пациент. После удара доктор потерял сознание и оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой. Сейчас, после лечения, продолжает работать. В интервью «НГ» он рассказал о своём профессиональном пути, выборе специализации и главных вызовах мужскому здоровью.
Re: Почки могут «умирать молча» - Доктор Антон Кистанов о своей...
Отправлено: 08.03.26 - 07:34
Отправлено: 08.03.26 - 07:34
Вопрос к автору. Антону. Он же полюбому читает свою статью.
Копчик начал болеть. Это профессиональная болезнь и можно не обращать внимание или все таки обратится к врачу? А к какому? Хирург или уролог. Я просто далёк от этих названий
Почки могут «умирать молча» - Доктор Антон Кистанов о своей проофессии, пациентах, тяжелых случаях... и жизни после травмы
Отправлено: 08.03.26 - 13:06
Отправлено: 08.03.26 - 13:06
Цитата:
Vit:
Вопрос к автору

Антон Кистанов - не автор статьи.
Цитата:
Vit:
А к какому? Хирург или уролог. Я просто далёк от этих названий

В любом случае поход к узкому специалисту начинается с участкового терапевта.
