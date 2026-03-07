НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Я не не хочу давить на жалость» - В борьбе за свои киоски предприниматель из Костаная дошла до Администрации президента
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53638
«Я не не хочу давить на жалость» - В борьбе за свои киоски предприниматель из Костаная дошла до Администрации президента
Отправлено: 07.03.26 - 14:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это один из эпизодов прямо-таки войны, объявленной в областном центре пару лет назад нестационарным объектам торговли. Акимат на совещаниях постоянно заявляет свою позицию как законную. Предприниматель Айсулу ДОЩАНОВА доказывает обратное.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2209
«Я не не хочу давить на жалость» - В борьбе за свои киоски предприниматель из Костаная дошла до Администрации президента
Отправлено: 07.03.26 - 14:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ларьки портят облик Костаная

А закрытые чмошно-желтым или оранжевым профлистом частные дома не портят облик города? Какому оленю это показалось красивым и умным решением? А голые стволы, которые остались после кронирования не портят город? Что за двойные стандарты у городских властей? Начните сначала со своих решений, проверьте их на адекватность, и уж потом беритесь за то, что людям приносит средства к существованию, умники

[Исправлено: vofkakst, 07.03.2026 - 14:38]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17492
Re: «Я не не хочу давить на жалость» - В борьбе за свои киоски...
Отправлено: 08.03.26 - 07:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
о результатах рассмотрения обращения ИП Дощановой в Адмиинистрацию президента,

Можно узнать контакты администрации.?
Я все таки хочу разворошить рудненскую мафию. Смотрю они не боятся наш костанайский суд. Дело о обманщицы Нади К.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2830
«Я не не хочу давить на жалость» - В борьбе за свои киоски предприниматель из Костаная дошла до Администрации президента
Отправлено: 08.03.26 - 13:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Можно узнать контакты администрации.?

Через е-отыныш нужно обращаться.
Цитата:
Vit:
Я все таки хочу разворошить рудненскую мафию. Смотрю они не боятся наш костанайский суд.

Суд по Конституции - независимая ветвь власти.Президент не может влиять на процесс в суде. Опять же по Конституции.
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17492
«Я не не хочу давить на жалость» - В борьбе за свои киоски предприниматель из Костаная дошла до Администрации президента
Отправлено: 08.03.26 - 13:54
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Через е-отыныш нужно обращаться.

Проверим
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 79
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS